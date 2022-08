Rilancio dell’ex Ilva, per la politica è l’ultima chiamata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da Monti a Draghi, non c’è Governo negli ultimi dieci anni che non si sia occupato dell’Ilva di Taranto, la più grande acciaieria europea. Un’attenzione resa necessaria dal sequestro degli impianti, a luglio 2012, per gravi reati ambientali e via via proseguita con una serie di decreti chiamati a dare risposta alle emergenze che di volta in volta si presentavano. A dieci anni dal 2012, oltre alla vendita (2017) della fabbrica al privato Mittal, dopo che lo Stato l’aveva commissariata nel 2013, e oltre alla nuova società Acciaierie d’Italia, costituita nel 2021 tra Mittal e Invitalia, ci sono alcuni, importanti miglioramenti.

Per esempio: gli interventi previsti per l’adeguamento degli impianti sono stati quasi tutti completati e certificati, dicono Mite e Ispra. E l’azienda dichiara che negli ultimi tre anni sono stati investiti 1,1-1,2 miliardi di euro di cui 700 milioni per l’ambiente. Ma gli impianti restano sequestrati seppure con facoltà d’uso. Inoltre la produzione non decolla, la cassa integrazione è elevata e la crisi di liquidità stringe Acciaierie d’Italia, limitandola nell’acquisto delle materie prime come nel pagamento dei fornitori. L’ultimo intervento del Governo è stato con il Dl Aiuti Bis. Invitalia, socio di minoranza rispetto a Mittal, è stata autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino a un miliardo complessivo.

Come la città è divisa tra chi vuole la fabbrica chiusa tout court per puntare su alternative e chi invece la vuole in attività ma con garanzie ambientali, così il tema Ilva ha già più volte diviso la politica e ora si vedrà se e come planerà nella campagna elettorale a Taranto. Nel 2018, sull’onda del proclama “chiuderemo l’acciaieria”, il M5S elesse cinque parlamentari. E di quella truppa oggi ne è rimasto uno solo, Mario Turco, mentre gli altri hanno cambiato collocazione tra Misto e Luigi Di Maio. In città, in particolare, M5S ottenne il 47,70 per cento, Forza Italia il 19,40, la Lega 5,70, Fratelli d'Italia il 3,63, il Pd il 13,56. In totale, 15,97 al centrosinistra e 29,77 al centrodestra.

Ma i conflitti sull’Ilva sono anche più recenti. A febbraio in commissione alla Camera un bel pezzo della maggioranza di Draghi (Pd, M5S, Forza Italia e Italia Viva) silurò la norma del Milleproroghe che voleva trasferire 575 milioni dalle bonifiche (in mano ad Ilva in amministrazione straordinaria) alla decarbonizzazione (e quindi all’azienda). E quando a maggio, con il Dl Energia, l’operazione è stata rimessa in pista, spostando 150 milioni e non più 575, Pd, M5S e Leu hanno cercato di ostacolarla ma senza esito.

Inoltre, poco prima che si sfasciasse l’alleanza tra Pd e Azione, sull’Ilva Carlo Calenda - che da ministro ha gestito la vendita della società dallo Stato a Mittal - e Angelo Bonelli dei Verdi si sono scambiati colpi di fioretto. Mentre il Pd di Taranto, con Mattia Giorno, rileva che «la linea Calenda non è assolutamente compatibile con il grande percorso di transizione e decarbonizzazione avviato in Puglia dal presidente Emiliano e a Taranto dal sindaco Melucci».