Rilancio a NordOvest, un fenomeno mitogeno

Forti di questa considerazione, gli economisti di Prometeia hanno avanzato una proposta. Si chiamava GeMiTo, in sigla, il vecchio “triangolo industriale” degli anni Cinquanta e Sessanta del boom economico. Adesso si può cambiare “nome alle cose” e usare una nuova sigla: MiToGeNo, giocando sul significato dell’origine greca, míto e cioè “filo” e genein, “generare”: insistere sui fattori di crescita, stimolare le cellule dello sviluppo.

A tenere insieme Torino, Milano e Genova, infatti, c’è la storia, con le radici saldamente impiantate nel liberalismo delle relazioni economiche e sociali, il ruolo fondamentale delle infrastrutture e il rapporto via via sempre più forte tra manifatture d’avanguardia, banche, centri di formazione di qualità. E oggi si ritiene indispensabile affrontare insieme la stagione attuale caratterizzata dall’economia della conoscenza, dall’impresa data driven, dagli sviluppi dell’Intelligenza artificiale applicati all’industria, dall’attenzione per la qualità della vita, dell’ambiente, del lavoro. Nella consapevolezza che proprio questi nostri territori possono dare un contributo originale e propositivo a tutto il sistema Paese, in un disegno di rilancio dell’Europa con un solido baricentro mediterraneo.

I “fattori abilitanti” documentati da Prometeia stanno in un competitivo sistema produttivo di medie e grandi imprese di alta qualità high tech e robuste relazioni internazionali (per settori come automotive, meccatronica, aerospazio, chimica e gomma, farmaceutica, alimentare, tessile, etc.), nell’insieme dei luoghi di ricerca e conoscenza di elevato standard internazionale, in una cultura d’impresa che lega manifattura, finanza, servizi, in una serie di eccellenze formative di respiro globale e in una diffusa sensibilità per la sostenibilità. Tutte dimensioni fondate su un solido intreccio di valori che creano valore economico e sociale. Una leva fondamentale di lavoro, innovazione e, appunto, sviluppo. Da usare con maggiore efficacia.