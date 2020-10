Rilastil con Fondazione Buzzi per il nuovo ospedale dei bambini Entro dicembre 2023 l’ospedale pediatrico di Milano Buzzi avrà un nuovo padiglione di 7 piani dedicato all’emergenza e urgenza di Marika Gervasio

Entro dicembre 2023 l’ospedale pediatrico di Milano Buzzi avrà un nuovo padiglione di 7 piani dedicato all’emergenza e urgenza

1' di lettura

Entro dicembre 2023 l’ospedale pediatrico di Milano Buzzi avrà un nuovo padiglione all’avanguardia di 7 piani dedicato all’emergenza e urgenza che sarà collegato all’ospedale esistente.



Il nuovo padiglione di 10mila metri quadrati consentirà al Buzzi di raddoppiare i posti letto e il numero di bambini curati e questo sarà possibile grazie anche al contributo di Rilastil. Infatti, per ogni acquisto di Rilastil Smagliature saranno donati al progetto 50 centesimi.

Il marchio Rilastil appartiene al Istituto Ganassini gruppo dermocomsetico fondato nel 1935 da Domenico Ganassini di Camerati con il nome Istituto di Ricerche Biochimiche, testimonianza della sua passione per la ricerca e della sua profonda conoscenza biochimica. La linea Rilastil è stata creata nel 1972 dal gruppo che, con i suoi 100 ricercatori, sviluppa i suoi prodotti in collaborazione con dermatologi, pediatri e ginecologi. Istituto Ganassini è presente in 89 Paesi.