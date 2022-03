Rilastil (Istituto Ganassini) compie 50 anni tra innovazione e ricerca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era il 1972 quando nacque il marchio Rilastil, frutto di una scelta imprenditoriale coraggiosa: dopo soli due anni dal suo ingresso in azienda, Domenico Ganassini di Camerati, l'attuale presidente di Istituto Ganassini - gruppo dermocosmetico fondato nel 1935, presente in 89 Paesi e diventato Società Benefit da ottobre 2021 - affianca al mondo della cosmetica l'Istituto Farmaceutico, fiore all'occhiello della ricerca scientifica italiana. Per la prima volta le conoscenza e i metodi dell'industria farmaceutica vengono applicati alla cura e alla bellezza della pelle.

Rilastil deve le sue origini al trattamento dei problemi di elasticità della pelle, un aspetto che, fino ad allora, era poco considerato. Il desiderio di studiare, approfondire e sperimentare tutte le soluzioni che avessero potuto migliorare questa condizione cutanea portano alla nascita del cosmetico più importante per risolvere i problemi di elasticità cutanea: Rilastil Smagliature.

L'obiettivo di Ganassini è chiaro sin dall'inizio: riprodurre nel settore cosmetico le qualità che caratterizzano le aziende farmaceutiche assicurando ai consumatori finali benessere e sicurezza totali. Dopo 50 anni Rilastil continua a puntare su ricerca e innovazione per la salute della pelle e la salvaguardia dell'ambiente. L'ambizione è proporre soluzioni mirate con formulazioni sempre più efficaci che risolvano in tempi rapidi alcune tra le problematiche più diffuse della pelle.

Il 2022 sarà per Rilastil un anno speciale in cui si alterneranno momenti coivolgenti e iniziative speciali sul territorio italiano e non solo, per ringraziare i consumatori, i farmacisti, i medici e tutti gli stakeholders che hanno permesso al marchio di rappresentare una delle eccellenze dermocosmetiche italiane. In tutte le farmacie aderenti, è partito il concorso -attivo fino al 1 dicembre - che mette in palio 100 kit da 250 euro di prodotti e, in estrazione finale, una Fiat 500, 100% electric (www.50annirilastil.it).

La prima edizione della Beauty Week di Milano dal 3 all'8 maggio sarà un primo grande appuntamento, un progetto culturale ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana. In occasione della settimana della bellezza Rilastil offrirà visite gratuite di diagnosi precoce del melanoma in collaborazione con Fondazione ANT e darà il via al tour della Prevenzione che toccheà varie città dislocate su tutto il territorio italiano. A bordo dell'Ambulatorio mobile - Bus della prevenzione ANT- i professionisti della Fondazione offriranno, con l'ausilio della dermatoscopia (metodica non invasiva che permette di esaminare le caratteristiche dell'epidermide non apprezzabili alla semplice ispezione a occhio nudo), controlli dermatologici gratuiti mirati alla diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche.