Rileggere con occhi nuovi la Costituzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il tema della riforma della Costituzione riemerge periodicamente dall’interno del dibattito politico. Ma non sempre i tentativi di riscrittura della nostra Carta fondamentale si indirizza verso un miglioramento dei principi che guidano la nostra società. Su queste tematiche ne discuterà al Festival dell’Economia di Trento Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e scrittore.

Colombo ha condotto e collaborato da magistrato a inchieste divenute celebri, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani pulite. Nel 2007 si è dimesso dalla magistratura per dedicarsi a incontri formativi nelle scuole, dialogando con migliaia di ragazzi sui temi della giustizia e del rispetto delle regole.

Loading...

Il 1° gennaio 1948 l’entrata in vigore della Costituzione ha posto le basi della nuova «Repubblica democratica», dopo l’esperienza del fascismo, della seconda guerra mondiale e della Resistenza. Eppure, secondo l’ex magistrato di Mani pulite, se è vero che il testo della Costituzione riconosce nella realizzazione della pari dignità universale e nella tutela dei diritti i propri obiettivi, è altrettanto evidente quanto spesso i suoi principi non trovino applicazione nella vita di tutti i giorni, rilevando la distanza tra teoria e prassi.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società

I protagonisti: Gherardo Colombo (ex magistrato, giurista e scrittore), Stefano Elli (giornalista Il Sole 24 Ore)