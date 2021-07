Rimac conquista Bugatti. Porsche (gruppo Vw) cede il controllo ai croati e diventa partner in jv

Know-how e blasone

Porsche e Rimac Automobili - si legge nella nota congiunta - sono i partner perfetti per accompagnare Bugatti nel futuro. Porsche ha avviato una proficua partnership con Rimac Automobili già nel 2018, aumentando successivamente le sue quote nella giovane, agile e dinamica azienda automobilistica e tecnologica croata. Bugatti Automobiles SAS rimarrà nella sua sede storica a Molsheim, in Francia, dove è stata fondata nel 1909.

Porsche che detiene una quota del 24% in Rimac Automobili è anche l’azienda più redditizia all’interno del Gruppo Volkswagen. «Stiamo combinando la forte esperienza di Bugatti nel business delle auto ipersportive - ha detto Oliver Blume, presidente del comitato esecutivo di Porsche AG - con la straordinaria forza innovativa di Rimac nel campo altamente promettente della mobilità elettrica. Bugatti sta contribuendo alla joint venture con un marchio ricco di tradizione, prodotti iconici, standard di qualità e artigianalità unici, una base di clienti fedeli e una rete globale di rivenditori. Oltre alla tecnologia, Rimac sta apportando nuovi sviluppi e approcci organizzativi».

A sua volta Mate Rimac, fondatore e Ceo di Rimac Automobili, ha commentato: «Questo è un momento davvero emozionante nella breve storia ma in rapida espansione di Rimac Automobili. Questa nuova avventura porta le cose a un livello completamente nuovo. Ho sempre amato le auto e posso riconoscere in Bugatti dove può arrivare la passione per le auto. Sono entusiasta del potenziale di questi due marchi che combineranno conoscenze, tecnologie e valori per creare alcuni progetti davvero speciali in futuro».

Nevera, hypercar elettrica da 2.000 cv

Per dare un’idea della potenza tecnolgica di Rimac (e dell'ambizione del suo ceo), basti pensare alla nuovissima Nevera con quattro motori elettrici che offrono un totale di 1.914 cv con una coppia di 2.360 Nm di che garantiscono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi (1.85 per lo 0-60 mph) per una velocità massima di oltre 400 km/h

La Nevera verrà prodotta in sole 150 unità, tutte assemblate nella fabbrica di Zagabria in Coazia del marchio e sarà in vendita a un prezzo di 2 milioni di euro. Ogni vettura sarà firmata dal fondatore e amministratore delegato Mate Rimac.