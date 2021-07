Rimac Nevara, l'hypercar elettrica da record

È uno dei debutti più attesi al Goodwood, quello della Rimac Nevera, la hypercar elettrica 2 milioni di dollari, svelata di recente. Dopo mesi di sviluppo e miglioramenti al modello, il costruttore croato ha lanciato il nuovo nome, Nevera, e portato al pubblico lo spettacolo unico delle sue prestazioni incredibili. ll gruppo propulsore ha una potenza combinata di 1888 cv e un picco di coppia di 2.300 Nm che è di tre volte superiore rispetto alla potenza di una supercar di tipo convenzionale con motore a combustione. La nuova Rimac Nevera è di 2,5 secondi più veloce di quanto inizialmente previsto per raggiungere i 300 kmh, richiedendo soli 9,3 secondi. Con uno scatto dichiarato, da 0 a 100 kmh in 1,85 secondi, la Rimac Nevera diventa l’auto di produzione con la migliore accelerazione mai costruita. La velocità massima di 415 kmh. Rimac ha fatto sapere che i suoi ingegneri hanno raffinato la loro nuova hypercar a tutti i livelli, utilizzando per lo più componenti che sono state sviluppate internamente in fabbrica

