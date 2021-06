Rimac Nevera, l’incredibile hyper car elettrica da 2.000 cavalli, 412 km/h e 1.85 secondi da 0 a 100 orari

4' di lettura

Si chiama Nevera l'attesa hypercar del costruttore croato che si annuncia con prestazioni davvero entusiasmanti. I quattro motori elettrici previsti offrono un totale di 1914 ofa cui aggiunge una coppia di 2.360 Nm di che garantiscono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi (1.85 per lo 0-60 mph) per una velocità massima di oltre 400 kmh. La Nevera verrà prodotta in sole 150 unità, tutte assemblate nella fabbrica di Zagabria in Coazia del marchio e sarà in vendita ad un prezzo di 2 milioni di euro. Ogni vettura sarà firmata dal fondatore e amministratore delegato di Rimac, Mate Rimac.

L'autonomia della hypecar è di oltre 500 km

La batteria da 120 kWh dell’auto sarà in grado di offrire un'autonomia massima di oltre 500 km, con una capacità di ricarica di 500 kW che garantirà di recuperare lo 0-80% della energia in appena 19 minuti. Per bilanciare le incredibili prestazioni dichiarate, Rimac ha dotato la Nevera di dischi freno in carbonio-ceramica Brembo da 390 mm bloccati da pinze a sei pistoncini abbinati a dei cerchi in lega forgiati e superleggeri che funzionano in perfetta combinazione con un sistema di frenata rigenerativa che secondo Rimac è il più efficiente rispetto a quelli adottati qualsiasi altra vettura elettrica sul mercato.



Rigidità garantita dal telaio in fibra di carbonio

Il sistema che fornisce energia alla batteria in fase di rallentamento è stato progettato da Rimac e potenziato rispetto alla concept C_Two da cui la Nevera deriva, consentendo di erogare più potenza per periodi più lunghi. Il brand ha anche utilizzato la batteria come elemento strutturale, sostenendo che il pacco aggiunge il 37% di rigidità in più per il telaio monoscocca in fibra di carbonio della Nevera. Alla Rimac affermano che è la Nevera ha la struttura più rigida di qualsiasi automobile mai realizzata.

Agilità e maneggevolezza all'estrema potenza

Come su molti veicoli elettrici, la batteria è sistemata in basso nell’auto e tra i due assi, offrendo una distribuzione del peso 48 : 52 anteriore e posteriore per aumentare l’agilità e la maneggevolezza della Nevera. Anche il sistema di trazione integrale All-Wheel Torque Vectoring 2 serve a migliorare sia l'aderenza che la trazione. La nuova tecnologia sostituisce il più convenzionale controllo di trazione e di stabilità e gestisce la quantità di coppia inviata a ciascuna ruota individualmente, con parametri legati alle 7 diverse modalità di guida previste dalla vettura.



Sono sette le modalità di guida disponibili

Si tratta delle modalità Sport, Drift, Comfort, Range, Track oltre alle due Custom. La funzione Sport affina la risposta dell’acceleratore, dello sterzo e dei freni e compatta le sospensioni, mentre la modalità Drift fornisce più coppia alle ruote posteriori per accentuare il sovrasterzo e aiutare a mantenere l’auto in una derapata controllata nella guida pista. La Range invece regola la trasmissione per ottenere la velocità massima dichiarata di oltre 400 kmh, mentre la modalità Track imposta la Nevera su una configurazione che consentirà a chi guida di sfruttare al massimo livello il potenziale dell’auto.