Rimbalzo delle immatricolazioni del 21% a dicembre, ma il 2022 resta negativo

Torna in pista la misura destinata a sostenere l’acquisto di modelli con emissioni comprese tra i 61 e i 135 grammi di CO2 per chilometro, con una dotazione pari a 150 milioni, andata esaurita l’anno scorso in poche settimane. Ai modelli full electric andranno 190 milioni mentre le Plug-in potranno contare su 250 milioni.

Per Quagliano, «è auspicabile che il provvedimento per il 2023 venga modificato nella sostanza per rendere gli incentivi per le auto elettriche pure e per le plug in accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa limitata». Accanto a questo servirebbe «uno stanziamento veramente significativo» per chi, a fronte della rottamazione di un’auto vecchia, decide di acquistarne una con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 grammi per chilometro.

Le associazioni a cui fanno capo le società di leasing e noleggio chiedono di allargare l’ambito di applicazione degli aiuti allineandoli al canale dei privati e includendo tutte le tipologie di contratto, leasing compreso. Per evitare poi che, come nel 2022, le risorse per i modelli a bassissime emissioni rimangano per buona parte inutilizzati, il settore chiede una serie di aggiustamenti sul meccanismo dei bonus: eliminare ad esempio il price cap per i modelli full electric – a 35mila euro – e investire sulla rete di infrastrutture di ricarica.