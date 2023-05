Rimbalzo di Mediobanca, Caltagirone alle soglie del 10%

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni Mediobanca sfruttano il riscatto generale dei bancari e il rafforzamento di Francesco Gaetano Caltagirone nel suo capitale per salire in Borsa. Secondo quanto riportato da indiscrezioni di stampa, l'imprenditore romano ha aumentato la partecipazione nel capitale della banca d'affari salendo al 9,9%, quindi a un passo dalla soglia che richiede il via libera delle autorità bancarie. L'ultima posizione nota di Caltagirone in Mediobanca era del 5,6% circa come riportato anche dal sito della Consob.

Con questo rafforzamento, che è stato confermato da un portavoce dell'imprenditore, Caltagirone si consolida quale secondo azionista singolo dell'istituto alle spalle della Delfin della famiglia Del Vecchio. «Mediobanca terrà un Capital Markets Day il 24 maggio con la presentazione delle linee guida del piano strategico per il triennio 2023-26 e rinnoverà il board a ottobre - scrive Equita Sim ricordando le mosse anche recenti di Caltagirone in altri asset finanziari come Banco Bpm e Anima - Non è chiaro quale sia l`obiettivo di Caltagirone, ma potrebbe essere un posizionamento in vista dell`assemblea di ottobre». Per Intermonte Caltagirone non presenterà una propria lista per il board di ottobre.