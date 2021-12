Rimbalzo post Covid: la ripresa delle province in 20 test

I punti chiave Nel 2021 cresce del 7,5% il valore aggiunto per abitante

Boom di imprese che lavorano nell’ecommerce (+27%) e start up innovative (+18,5%)

Crescono i nuclei familiari beneficiari del Rdc: +13,9% sul territorio nazionale

Il 2021 è stato l’anno dei vaccini di massa, dell’allentamento progressivo delle restrizioni e della minaccia continua delle varianti. Soprattutto, è stato (o doveva essere) l’anno del rimbalzo post Covid, dell’avvio a una normalizzazione che - ormai è chiaro - passa per la convivenza con il virus e le sue mutazioni. Insomma: l’anno della ripresa. Per capire la reale intensità di questa risalita abbiamo selezionato 20 dei 90 indicatori della Qualità della vita, analizzandone la variazione registrata nel corso di quest’anno a confronto con lo stesso periodo del 2020.

Il rimbalzo della produttività

Il primo dato che salta agli occhi è il rimbalzo economico: nel 2021 (rispetto al 2020) il valore aggiunto per abitante crescerà in media del 7,5 per cento. Il picco massimo è stimato in una provincia del Sud, Siracusa (10,5%), mentre nelle grandi aree metropolitane si attesta tra il 7% di Milano, Napoli e Torino e il 6,9% di Palermo e Roma.

Compravendite in ripresa

Le grandi città sono le uniche a tenere nei prezzi di vendita delle case che, a livello medio nazionale, scendono invece del 3,4 per cento. Prezzi più appetibili che hanno stimolato la ripresa delle compravendite: l’assorbimento del mercato residenziale, in media, è cresciuto del 17,9% con tassi più che raddoppiati nelle province medio-piccole di tutta la penisola, da Mantova (71%) a Siena (41%) passando per Enna (48%).

Crescono ecommerce e start up

Nonostante la ripartenza economica gli italiani non hanno smesso di risparmiare o, forse, hanno ancora timore di spendere o investire: i depositi bancari ad agosto 2021 sono saliti in media dell’8,2% rispetto al 2020. Da altri versanti emerge, invece, la voglia di consumare e, quindi, di attivare finanziamenti, con veri propri boom a Caserta (dove la popolazione con crediti attivi è raddoppiata) e Catania (+80%). Il sollievo post Covid ha favorito, inoltre, una gestione più efficiente e puntuale delle aziende: i pagamenti di fatture oltre i 30 giorni sono scesi del 6,7 per cento. Non mancano le eccezioni: a Imperia i ritardi sono il 21% in più, per esempio.