Industria, rimbalzo dei ricavi a luglio Crescita mensile dell’8,1%. Resta un gap dell’8,1% su base annua ma il trend è in netto miglioramento. In ripresa le commesse estere. di Luca Orlando

Crescita mensile dell’8,1%. Resta un gap dell’8,1% su base annua ma il trend è in netto miglioramento. In ripresa le commesse estere.

Il colpo d’occhio ai grafici è eloquente, con la curva dei ricavi e degli ordini a risalire bruscamente, così come rapida e sanguinosa era stata la discesa. Anche i dati di luglio per fatturato e commesse, così come accaduto per produzione industriale ed export, tratteggiano un quadro in deciso miglioramento, con la manifattura progressivamente impegnata a ricucire il gap creato dall’emergenza Covid. Gap che resta aperto, ma in decisa riduzione, con l’ipotesi di un percorso a “V”, dunque di una risalita rapida, che divente mese dopo mese più credibile.

Mentre tra giugno e luglio la crescita è dell’8,1%, segnalando una spinta al recupero non ancora esaurita, su base annua i ricavi cedono lo stesso valore, per effetto di un calo più ampio all’estero (-11,4%) e di un risultato migliore nelle vendite interne. Evidente è comunque la risalita dal baratro, passando dal quasi dimezzamento dei ricavi di aprile al -26% di maggio, ridotto a -16% a giugno, risultato dimezzato ora. Il che riduce il gap cumulato del 2020, ancora ampio ma comunque limitato a poco più di 17 punti per i ricavi dell’industria.

I comparti

Se in termini settoriali il “rosso” è collettivo, alcuni comparti sono comunque vicini al punto di pareggio. Come computer ed elettronica, alimentari, apparati elettrici e gomma-plastica. Abbigliamento, metalli e chimica sono invece ancora in forte discesa, nel caso della moda di oltre il 20%.

Negativa anche la raccolta ordini, un gap del 7,2% rispetto a luglio 2020. Trend che segue il medesimo copione, partendo dal -48% di aprile per arrivare ai più confortanti dati attuali.

Rispetto al mese precedente (+3,7%) il recupero è quasi nullo in Italia mentre è visibile un più promettente +7,4% oltreconfine, segnale di una ripresa della domanda internazionale peraltro già visibile nei dati consolidati dell’export.