Rimborsi per il coronavirus anche sui biglietti aerei per Milano, Venezia e Bologna Anche le compagnie aeree dovranno concedere rimborsi o voucher per i viaggi che coinvolgono zone dove sono scattate misure contro il virus. Non solo per chi è in quarantena

Controlli all’aeroporto di Mosco per i voli in partenza per l’Italia (Ansa)

Si va verso il rimborso generalizzato anche sui biglietti aerei per i principali scali del Nord Italia, tra cui quelli di Milano. Lo dovrebbe consentire l’ultimo decreto legge sul coronavirus, atteso in Gazzetta Ufficiale per il pomeriggio-sera di lunedì 2 marzo: il testo trapelato dopo il Consiglio dei ministri del 1° marzo lascia ampi margini per estendere i diritti dei viaggiatori previsti dalle prime norme sull'emergenza.

In cerca di certezze

Naturalmente, fino alla pubblicazione ufficiale nessuno può escludere che ci siano modifiche dell’ultimora, anche se si tratta di un testo comunque già votato in Consiglio: nelle prassi istituzionali italiane non sono mancati colpi di scena, specie negli ultimi anni. E una situazione di emergenza come quella del coronavirus potrebbe giustificarne più di altre già viste.

Ma si parte comunque da un testo completamente strutturato, di cui Il Sole 24 Ore.com è in possesso. Ecco che cosa stabilisce.

La norma

Dei rimborsi per ogni tipo di viaggio (compresi quelli sui traghetti in servizio sui laghi) parla l’articolo 20 del Dl. La norma riguarda anche i pacchetti turistici. In alternativa al rimborso è prevista l’emissione di un voucher di valore pari a quello del biglietto annullato, da utilizzare entro un anno.

La parte più interessante sembra quella che riguarda gli aerei, che per numero di passeggeri vengono dopo i treni ma per i quali le compagnie non avevano ancora concesso forme generalizzate di rimborso o di bonus per i biglietti non utilizzati come invece era accaduto nel trasporto ferroviario subito dopo che l’epidemia è arrivata in Italia.