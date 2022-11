Rimettere in gioco Msc-Lufthansa è una buona idea

La secondo questione da porsi è: Ita può stare in piedi da sola? Anche qui la risposta è netta: da sola non può reggere, perché il settore del trasporto aereo è molto complesso (nel secondo dopoguerra è il fanalino di coda tra i settori per profitti generati) e nessuna compagnia di piccole dimensioni che non sia inserita in un robusto sistema di alleanze può resistere.

A Ita serve entrare in una partnership globale e all’Italia serve che vi sia un pur minimo controllo pubblico su come Ita verrà gestita.

Nei giorni scorsi, il ministro Giorgetti ha riaperto la gara per la vendita della quota di maggioranza della compagnia, rimettendo in gioco il consorzio Msc-Lufthansa che nella fase precedente era stato escluso a favore del fondo Certares e dei suoi partner Delta ed Air France-Klm.

Si tratta di una decisione condivisibile. Da tempo sostengo che il partner industriale migliore per Alitalia-Ita sia Lufthansa e non la coppia formata da Delta e Air France-Klm. Le caratteristiche della compagnia tedesca sono complementari con quelle del mercato italiano: una struttura basata su più hub e un traffico prevalentemente outbound (tedeschi che viaggiano dalla Germania verso l’estero). Caratteristiche che si sposano con quelle del mercato italiano che è prevalentemente inbound. Non vi sarebbe dunque concorrenza ma sinergia. Anni di alleanza con Air France-Klm e Delta hanno dimostrato come, in partnership con i francesi, l’Italia sia destinata a recitare la parte del parente povero, essendo anche la Francia un Paese con traffico inbound e che per questo si trova in concorrenza con l’Italia. E sembrerebbe che l’offerta Certares non abbia, per ora, affrontato questo aspetto cruciale, e cioè quali rotte sviluppare per Ita e quale concreto impegno sia previsto per i partner industriali. Anzi, alcuni elementi fanno pensare che questo impegno non vi sia: basti pensare che Delta ha previsto per sé (e non per Ita) altri due voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, occupando quello spazio di mercato che nelle premesse si voleva sviluppare.

Di contro, il consorzio Msc-Lufthansa potrebbe anche giovarsi del know-how di Msc nel settore cargo che, soprattutto dopo la pandemia, si sta dimostrando tra i quelli profittevoli.