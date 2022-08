Rimini, discoteche in allarme per il razionamento di energia

La riduzione d’orario per le attività commerciali e un lockdown serale alle 23 per i locali pubblici, prosegue, «sarebbe una misura deleteria per l’economia, soprattutto per un’area come la nostra che ha nel turismo la sua base portante. Non è possibile che ancora si pensi di penalizzare le categorie economiche legate al turismo, considerandole non essenziali».

A rischio migliaia di lavoratori

Il rischio, secondo l’associazione di categoria, è di dover lasciare a casa «migliaia e migliaia di lavoratori». E ci si pone, poi, un problema sul fronte della sicurezza, dato che le vetrine accese e i locali aperti rappresentano un presidio di ordine pubblico.

La preoccupazione di Indino è rivolta, in particolare, alle discoteche. E per questo il presidente di Confcommercio Rimini e del Silb Emilia-Romagna non esita a lanciare una provocazione: «Lo Stato trovi i soldi per liquidarci una volta per tutte, rilevare le nostre aziende e farci cambiare mestiere».