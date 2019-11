Rimini punta ad azzerare i divieti di balneazione

(Fotogramma)

Tra le città con più di 100mila abitanti, Rimini è stata premiata per il suo Piano di salvaguardia della balneazione, un progetto che punta a ristrutturare e migliorare il sistema idrico-fognario, puntando a ridurre del 100% i divieti di balneazione entro il 2021. Fino a oggi è stato effettuato il 70% degli interventi previsti: aumento della capacità di trattamento delle acque reflue urbane; separazione delle reti fognarie in numerosi quartieri della città; miglioramento della sicurezza idraulica. Il progetto è stato citato nel rapporto delle Nazioni Unite (2017) “Sdg industry matrix: energy, natural resources and chemicals” come best practice da replicare altrove nell'ambito dell'Obiettivo dello sviluppo sostenibile 14 (Vita sott'acqua: riduzione dell'inquinamento).