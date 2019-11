Rimini punta sui super depuratori, in Adriatico solo l’acqua filtrata <br/>Al rush finale il piano da 154 milioni per salvaguardare la balneazione e la città. A realizzarlo Comune, Hera, Romagna Acque. Dal 2020 stop acque reflue in mare di Cristina Casadei

«Andrea, sembrava Calcutta». Diceva così il messaggio di un cittadino riminese al suo sindaco all’indomani del 6 giugno del 2011, quando un violento nubifragio si abbattè su Rimini. Emergenza nell’emergenza: per un guasto tecnico la paratia del canale di sforo Ausa, in piazzale Kennedy, che si sarebbe dovuta aprire per far defluire in mare le acque reflue non si aprì. L’acqua cominciò a risalire dai tombini e, al debutto della stagione estiva, piazzale Kennedy, a Marina centro, si presentava coperto di acque nere che in breve allagarono alberghi, garage, scantinati e negozi. Il 2011 è stato l’anno del debutto da sindaco di Andrea Gnassi, eletto in quota Pd appena una settimana prima, il 31 maggio.

La fragilità del sistema fogniario

La storia è molto complessa, ma almeno l’incipit è chiaro e cioè la fragilità del sistema fognario della città balneare più popolare d’Italia. Il finale dovrebbe essere l’inizio di un’altra storia che qui vogliono tutti, le istituzioni, le varie rappresentanze, oltre ovviamente agli abitanti, che si augurano di sentir parlare di Rimini più che per i divieti di balneazione, per il completamento di uno dei più importanti interventi idraulici d’Europa, con il piano di salvaguardia della balneazione e idraulica, per la sua storia, per il teatro Galli, per Fellini, per la Notte rosa e per il Parco del mare, come è successo l’altro giorno ad Ecomondo.

La reazione di Gnassi, allora, fu tanto immediata quanto razionale e portò al cosiddetto Piano di salvaguardia della balneazione, 11 interventi idraulici, per un investimento complessivo di 154 milioni di euro. Mentre scendiamo nel ventre di piazzale Kennedy con l’ingegner Massimo Vienna, responsabile costruzioni della direzione ingegneria del gruppo Hera, la multiutility che a Rimini gestisce i servizi ambiente e acqua, proviamo a capire. «Il problema risale alle origini, quando a Rimini venne realizzata una rete fognaria di tipo misto, non suddivisa quindi in acque bianche e acque nere», spiega l’ingegnere. A questo si aggiunga che a Rimini, nei decenni scorsi, c’è stato uno sviluppo forte ma poco razionale dell’urbanizzazione, che ha amplificato il problema delle infrastrutture fognarie, soprattutto in estate, quando la popolazione passa da 200mila a 500mila persone.

Arrivati alla base della vasca di laminazione, Vienna mostra alcune delle avanguardie idrauliche, non solo d’Italia, ma d’Europa. «Questa è una delle 7 pompe che, una volta che la vasca sarà riempita, spingeranno le acque fino al mare aperto: è la più grande che la Xylem ha montato in Europa. Qui, a Rimini», ci tiene a sottolineare indicando l’enorme meccanismo, alto 4 metri e dal peso di 9 tonnellate.

Il piano di salvaguardia della balneazione

L’intervento di piazzale Kennedy è uno degli 11 del Piano di salvaguardia della balneazione, ed è, insieme al depuratore di Santa Giustina, già realizzato, il più importante. Sotto piazzale Kennedy sono state realizzate due vasche, le cui fondamenta scendono a 34 metri di profondità. «La prima è la vasca delle cosiddette prime piogge, le acque di dilavamento superficiale, che ha una capienza di 14mila metri cubi ed già pienamente operativa - spiega Vienna -, la seconda è invece quella di laminazione che ha una capienza di 25mila metri cubi e raccoglie le cosiddette seconde acque. In totale 39mila metri cubi.