Piano Unicredit da 10 miliardi per famiglie e imprese: come funziona

Unicredit in campo a sostegno di famiglie, privati e imprese. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti lancia per l’Italia un pacchetto di finanziamenti da 10 miliardi di euro. L’obiettivo è dare un sostegno ai consumi di privati e famiglie alle prese con l’inflazione, nonché a fornire nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori e territori. “L’Italia ha grandissime potenzialità. In questo momento sta dimostrando di poter crescere di più della Germania e della Francia e di fare cose che nessuno si aspettava” per cui, sottolinea il ceo, Andrea Orcel, “investire e tentare di spingere e accelerare questa crescita per ridare all’Italia il ruolo centrale che deve avere in Europa, è per noi un obiettivo fondamentale”.

4 miliardi alle famiglie e 6 alle imprese

Il plafond nel dettaglio prevede 4 miliardi per il finanziamento dei consumi di privati e famiglie e 6 miliardi di nuovi finanziamenti per le imprese del settore turistico, le eccellenze del Made in Italy e le zone economiche speciali. A privati e famiglie è offerta la flessibilità nel rimborso dei mutui.

Rimodulazione del mutuo

È, infatti, rinnovata, per chi non ne abbia già usufruito, la rimodulazione a zero spese del mutuo, sospendendo per 12 mesi il rimborso della quota capitale, oppure riducendo l’importo della rata tramite l’allungamento della scadenza per un periodo fino a un massimo di 4 anni. Scadenza la cui durata può essere estesa a più anni, previa valutazione creditizia.

Rateizzazione acquisti e bonus nuove nascite

C’è poi la rateizzazione di acquisti e utenze. Per i clienti con Isee inferiore a 25 mila euro in possesso di carta Flexia viene introdotta la possibilità di chiedere la rateizzazione a tasso zero (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 20) delle spese sostenute con la carta. Previsto anche un bonus di 500 euro su prestiti personali per le nuove nascite.

Agevolazioni per le imprese e commissioni Pos azzerate per gli esercenti

Per quanto riguarda le imprese, nell’ambito del plafond da 6 miliardi di euro, per agevolare gli investimenti che richiedono tempi più lunghi per entrare a regime, è possibile un preammortamento fino a 36 mesi durante il quale rimborsare solo la quota interessi. Tra le misure anche una moratoria fino a fine anno sulla quota di capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere per tutte le imprese che non abbiano già usufruito di garanzie pubbliche. Infine sono azzerate le commissioni Pos per gli esercenti con fatturati entro il milione di euro per le transazioni eseguite nei punti vendita fisici con importi fino a 10 euro.