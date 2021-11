Rimorchiatori Mediterranei fa shopping a Singapore e in Malesia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La genovese Rimorchiatori Mediterranei (Rm) investe oltre 160 milioni per acquisire due società a Singapore e in Malesia. Una mossa che porta la società a diventare il terzo operatore di rimorchio portuale al mondo.

Il gruppo italiano, partecipato al 65% da Rimorchiatori Riuniti (che fa capo alle famiglie Gavarone e Delle Piane) e al 35% da Dws Infrastructure, ha sottoscritto un accordo con Smit Singapore (Boskalis) e Ks Investments (Keppel) per l’acquisto del 100% di Keppel Smit Towage (Kst) e Maju Maritime, due dei maggiori fornitori di servizi di rimorchio portuale a Singapore e in Malesia.

Flotta da 160 rimorchiatori

Il completamento dell’operazione, spiega una nota, è previsto nella prima metà del 2022 ed è subordinato al ricevimento dell’approvazione da parte delle autorità regolatorie di Singapore. Con il closing, peraltro, Rm arriverà ad avere oltre 1.400 dipendenti, una flotta di 160 rimorchiatori, operanti in tre diversi continenti (Sud America, Europa e Asia), e circa 30 porti.

Due note dei venditori hanno quantificato il valore dell’investimento, una volta conclusa l’operazione nelal prima metà del 2022. Boskalis riceverà circa 80 milioni di euro per il suo 49% in Kst e Maju. Mentre Keppel per il 51% delle due società avrà da Rm circa 86 milioni di euro.

Un decennio di acquisizioni

Dopo diverse acquisizioni completate negli ultimi dieci anni in Italia, Grecia, Malta, Colombia e Norvegia e la recente cessione della società brasiliana di Rimorchiatori riuniti, l’’perazione rappresenta, chiarisce la nota, «una pietra miliare nell’implementazione della strategia di crescita e internazionalizzazione di Rm. Forte della sua posizione nel Mediterraneo, con l’acquisizione di Kst e Maju, il gruppo diventerà uno dei principali fornitori di servizi di rimorchio nel sud-est asiatico».