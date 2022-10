Rimosso il capo della cybersecurity tedesca: «Legami con la Russia»

I punti chiave Contatti con i russi nel precedente lavoro

È stato rimosso dal suo incarico Arne Schönbohm, dal 2016 capo della Autorità federale per la cybersicurezza della Germania (BSI), incaricata di proteggere le comunicazioni del governo. Il siluramento è avvenuto dopo che alcuni media tedeschi lo avevano accusato di aver avuto legami con persone coinvolte con i servizi segreti russi. Il ministero dell’Interno sta indagando sulle accuse.

Schönbohm era stato messo sotto esame dopo che i suoi potenziali legami con un’azienda russa che aveva avuto durante un suo precedente lavoro erano stati evidenziati da Jan Böhmermann, ospite di uno dei programmi TV a tarda notte più popolari della Germania.

Prima di guidare la Bsi, Schönbohm aveva infatti contribuito a creare e gestire il Cyber ​​Security Council Germany, un’associazione privata che fornisce consulenza alle imprese e ai responsabili politici su questioni di sicurezza informatica. Pare che Schönbohm abbia continuato a mantenere stretti legami con l’associazione e abbia partecipato alle celebrazioni del decimo anniversario dalla fondazione lo scorso settembre. Uno dei membri dell’associazione era una società di sicurezza informatica chiamata Protelion, che era una sussidiaria di un’azienda russa fondata da un ex membro del Kgb ben noto al presidente Vladimir Putin. La Protelion è stata espulsa dall’associazione lo scorso fine settimana; in ogni caso il Cyber ​​Security Council Germany ha affermato che le accuse di collegamenti con l’intelligence russa sono false.

Un portavoce del ministro dell’Interno Nancy Faeser ha affermato che il licenziamento di Schönbohm è arrivato in risposta ai recenti rapporti: «Tra le cause [della rimozione, ndr] ci sono, non ultime, le accuse rivelate e ampiamente discusse dai media». Il portavoce ha aggiunto: «La necessaria fiducia pubblica nella neutralità e imparzialità della sua leadership come presidente della più importante agenzia tedesca per la sicurezza informatica è stata danneggiata». Ma ha anche sottolineato che il capo della sicurezza è ancora «presunto innocente», fin tanto che non verranno ultimate le indagini.