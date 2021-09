Rimpasto a Londra, agli Esteri una fedelissima di Johnson

Per fare posto a Raab è stato licenziato il ministro della Giustizia Robert Buckland, che torna a fare il semplice deputato così come il ministro dell’Edilizia e delle Comunità Robert Jenrick, che è stato sostituito da Michael Gove. L’ex alleato di Johnson nella campagna per uscire dall’Unione Europea mantiene però il suo ruolo di responsabile dell’Unione.

Silurato il ministro dell’Istruzione

Fine della corsa anche per il ministro dell’Istruzione Gavin Williamson. La sua uscita di scena era nell’aria da molti mesi, date le numerose critiche al suo operato durante la pandemia. Lo scorso anno si era inimicato insegnanti, genitori e studenti cancellando gli esami e affidandosi a un algoritmo per i risultati, salvo poi fare marcia indietro dando più responsabilità agli insegnanti.

Williamson ha anche tergiversato sui tempi di riapertura delle scuole e sulle regole su mascherine, distanziamento sociale e tamponi, creando confusione. Il nuovo ministro dell’Istruzione è Nadhim Zahawi, premiato per la competenza dimostrata durante la pandemia come ministro responsabile della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Le conferme

Altrettanto interessanti le scelte di Johnson su chi mantenere al potere. Resta saldamente in sella il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, considerato troppo efficiente e prezioso per essere eliminato, nonostante le voci ricorrenti di tensioni con Johnson.

Confermata ministro dell’Interno Priti Patel, che pure era considerata a rischio per come ha gestito gli arrivi di rifugiati attraverso la Manica e per le critiche rivolte al suo modus operandi. Il segretario generale del ministero aveva dato le dimissioni per protesta, accusando la Patel di bullismo e comportamenti inaccettabili verso i dipendenti, ma Johnson l’ha protetta.