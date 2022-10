Rimuovere i bias di genere: un mezzo per far evolvere la cultura organizzativa

Passiamo alla capacità di fare network, la costruzione di una rete relazionale di fiducia. Se vuoi cambiare una cultura occorre fare da attrattore in tal senso. Anche qui, però, un bias di genere interferisce spesso in questo processo apparentemente lineare. Infatti, le donne tendenzialmente ritengono che se fanno un buon lavoro, saranno gli altri ad accorgersi di loro. Questo le porta a promuovere meno loro stesse e le loro idee e di conseguenza ad avere meno connessioni professionali perché effettivamente non le cercano. Morale della favola, un talento relazionale in potenziale, che spesso non viene sfruttato.

Cosa dobbiamo fare per promuovere l'attitudine a fare network? Creare occasioni di incontro arricchenti e momenti di dialogo per iniziare nuove alleanze e rinsaldare legami un po’ usurati potrebbe essere sufficiente per fare da volano a nuovi comportamenti. Oltre a favorire l’engagement di tutti, in generale. E che dire della perseveranza e del supporto? Un punto di svolta, se anche le donne imparano però a valorizzarlo. In linea di massima per tutti avere una visione, un obiettivo a lungo termine, ci porta a perseverare e a tenere la barra dritta.

Questo orizzonte temporale spostato anche più in là di noi stessi (della nostra permanenza nel ruolo o nell’azienda, per esempio) è spesso maggiormente riscontrabile nelle donne. In quali momenti questa caratteristica è dirimente? Ad esempio nelle negoziazioni. A che cosa mirano le donne quando negoziano? Di solito a prospettive di durata più lunga e a relazioni che possano mantenersi e preservarsi nel tempo, più che alla vittoria “one shot”.

La cosa interessante che le scienze sociali ci hanno dimostrato è che questo atteggiamento, che di solito penalizza le donne nel richiedere qualcosa che si realizzi subito e come la vogliono loro (ad esempio una promozione), si capovolge se a beneficiare della negoziazione sono gli altri, ad esempio il proprio team, un/a collega, un/a amico/a. Le donne, in questi casi, esprimono e manifestano un’assertività e una fermezza inequivocabili quando difendono gli interessi di qualcuno a cui tengono o qualcosa in cui credono e che vogliono supportare.

Chiediamoci, quindi, se per cambiare con maggiore efficacia e velocità la cultura della nostra organizzazione non si debba partire dall’identificazione e rimozione dei bias di genere non come fine, ma come mezzo. Un fattore abilitante che insieme ad altri può generare una significativa ed efficace evoluzione di una cultura organizzativa inclusiva e più adattiva rispetto alle sfide di oggi e di domani.