Rina gestirà le navi della sua flotta dal Piero con un nuovo centro operativo Il gruppo italiano ha scelto il porto greco per installarvi un centro con il quale potrà offrire da remoto servizi e analisi dei dati di bordo alle navi in tutto il mondo di Raoul de Forcade

Il gruppo italiano ha scelto il porto greco per installarvi un centro con il quale potrà offrire da remoto servizi e analisi dei dati di bordo alle navi in tutto il mondo

2' di lettura

Il gruppo Rina ha inaugurato, presso i suoi nuovi uffici nel porto greco del Pireo, il Fleet operating center (Foc). Un sistema grazie al quale la società di classificazione potrà gestire in tutto il mondo le navi a cui offre i suoi servizi.

Questa operazione, insieme all’insediamento ad Atene del deputy executive vice president per il marine, Massimo Volta, fa parte della strategia di lungo termine dell’azienda per rafforzare la sua presenza in Grecia.

Loading...

Attraverso il Foc, spiega una nota, «verranno integrati, in tempo reale e su un’unica piattaforma, i registri e i certificati delle navi, i progetti, i manuali e i calcoli navali anche con informazioni fornite da provider esterni».

Tra queste ultime potranno esserci i dati relativi all’automazione di bordo e alle condizioni meteo-marine; le statistiche del Port state control; le informazioni sulle aree a rischio di pirateria e quelle Eca e Seca (dove vige l'obbligo di abbattere le emissioni inquinanti); gli avvisi di navigazione e la disponibilità di eventuali fornitori.

Leggi anche Snam accelera sull’idrogeno: al via accordo con Rina

Il monitoraggio delle prestazioni della nave potrà, inoltre, essere completato con strumenti per l’ottimizzazione della performance, sulla base di dati storici e di previsioni elaborate grazie all'intelligenza artificiale.