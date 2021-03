Rina rilancia sullo smart working che sale da otto a dodici giorni al mese

Ogni dipendente che aderirà all’intesa, spiega Nello Sulfaro, managing director di Rina, «potrà svolgere la propria attività lavorativa, sempre nel limite dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto dal contratto, con piena autonomia e responsabilità nell’organizzazione del proprio tempo, nella fascia oraria 7-20».

Il lavoro in smart working potrà, inoltre, essere svolto in ogni luogo idoneo, incluse le sedi aziendali diverse da quelle di appartenenza. Una specifica app permetterà la prenotazione della postazione di lavoro, per i giorni in cui il dipendente Rina lavorerà in presenza. Per ogni giornata di attività resa in smart working è prevista l’erogazione di un buono pasto.

Per accompagnare i dipendenti nel processo di trasformazione verso stili di lavoro e organizzazione del tempo coerenti con i principi del lavoro agile, spiegano ancora in azienda, Rina metterà anche in atto un piano di formazione online dedicato a queste tematiche.

L’accordo, afferma Sulfaro, «riflette la fiducia che da sempre abbiamo nelle nostre risorse. Figure professionali come auditor e surveyor, ad esempio, che si recano quotidianamente presso i cantieri o i siti produttivi dei clienti, già gestiscono il proprio tempo in autonomia. Grazie allo smart working, il senso di responsabilità che tutti i colleghi mettono in campo ogni giorno consentirà di migliorare ulteriormente la qualità della vita e del lavoro stesso».