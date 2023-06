Rina sigla una partnership tecnica con Aprilia Racing

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accordo di collaborazione tra Rina e Aprilia Racing. La multinazionale d’ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica con quartier generale a Genova, e il reparto corse dell’azienda motocilistica del gruppo Piaggio hanno firmato un contratto biennale di sponsorizzazione e partnership tecnica, per sviluppare tecnologie innovative nell’ambito del motociclismo sportivo di alto livello tecnologico.

Unione d’intenti

«L’unione d’intenti fra due eccellenze tecnologiche italiane - spiega una nota - si applicherà a tutti gli ambiti della progettazione di un prototipo da corsa. Grazie alle competenze multidisciplinari e alle metodologie di technology transfer sviluppate da Rina, Aprilia Racing avrà la possibilità di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di leader e di pioniere portando in pista, nel mondo del motorsport, e non solo, soluzioni mai provate prima».

Con Aprilia Racing, «tra i più celebri marchi del motociclismo sportivo nonché, con i suoi 54 titoli mondiali, tra i più vincenti - afferma Ugo Salerno, presidente e ad di Rina - potremo mettere in atto uno straordinario scambio di know-how e di esperienze, contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecniche innovative per migliorare le prestazioni delle moto».

Crescita nel motosport e nell’alta tecnologia

Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing, da parte sua, aggiunge: «Entrare in contatto con una realtà italiana dotata di un livello ingegneristico profondo e trasversale come Rina ci apre a possibilità sostanzialmente infinite. Poter attingere al loro portafoglio di esperienze e competenze, che spaziano dalla simulazione numerica allo sviluppo dei materiali, ci permetterà di continuare il nostro percorso di crescita sia nel motorsport sia come reparto di eccellenza tecnologica del gruppo Piaggio».