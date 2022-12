Rinasce a Genova la Città dei bambini chiusa con la pandemia

La nuova Città dei bambini e dei ragazzi Photogallery17 foto Visualizza

Aree per tutte le età

All’interno della struttura, un'intera area - Splash - è espressamente dedicata alla fascia 2-4 anni come luogo protetto dove muoversi e imparare divertendosi in libertà. Altre quattro aree dedicate ai sensi - una sala per l’udito, una per il tatto, una per gusto e olfatto e una per la vista - propongono installazioni adatte a tutti, bambini, ragazzi e adulti, con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori.

Le installazioni, a seconda del tema presentato, propongono una fruizione singola, a coppie o a piccoli gruppi. Sono inoltre presenti un’area didattica, dove si possono svolgere i laboratori per le scuole, e un’area dedicata a feste di compleanno ed eventi privati.

L'apertura della nuova struttura avviene a 25 anni dalla nascita della prima Città dei bambini e dei ragazzi, inaugurata nel 1997 grazie alla collaborazione con la Cité des Enfants del parco tecnologico La Villette- Cité des Sciences et de l’Industrie di Parigi. Allora la struttura costituì il primo caso in Italia di Children’s Museum, al quale gli altri esempi italiani si sono ispirati.

La Città è stata gestita da Costa Edutainment fino al 2014, poi è passata alla gestione di Porto Antico che l’ha affidata al Festival della scienza. L’arrivo della pandemia ha poi portato alla chiusura della struttura che già mostrava segni di sofferenza da qualche anno.

Investimento per Genova

«L’apertura della nuova Città dei bambini e dei ragazzi - afferma Beppe Costa, presidente di Costa Edutainment - è un importante investimento che vede due soggetti privati impegnarsi per offrire una nuova struttura permanente alla città e che, per Costa Edutainment, si inserisce in un impegno continuativo, anche economico, che da sempre portiamo avanti affinché Genova sia sempre attrattiva e innovativa».