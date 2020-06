Rinasce il giardino di Giuseppe Valadier

Il giardino nasce come sistema di gradinate e salti di quota con balaustre per collegare una rampa di quasi 30 gradi che porta dal palazzo alla strada in collina. La soluzione del Valadier parte da un asse centrale, ideato in continuità con l’architettura del palazzo, nel quale trovano spazio la roccia sorgiva, le fontane lavorate con rocailles e i ninfei al quale sono stati affiancati rampe e sfondi prospettici.

Con questo espediente l’architetto mantiene l’asse visivo centrale dell’acqua in armonia con i salti di quota intermezzati dalle balaustre senza appesantire il sistema nel suo complesso. L’asse centrale è poi sottolineato da una serie di piante di agrumi in doppio filare che sottolineano la profondità e concentrano lo sguardo di chi ha la fortuna di passeggiare in questo luogo incantato sui ninfei e sulla sommità dove, nel disegno iniziale, Valadier ipotizzava di porre un’esedra.

«La mia intuizione progettuale è stata di mantenere tutto quello che abbiamo trovato – continua l’intervistato -. Chi oggi visita il giardino trova le parti originali intatte. Di nuovo abbiamo introdotto delle ringhiere, per esempio, riproposte con un filo sottilissimo di acciaio per ricreare le parti mancanti. Una sfida importante è stata quella di impiantistica e illuminazione. Dopo un dibattito serrato siamo arrivati a un equilibrio tra le illuminazioni che permettono grandi scenari per eventi importanti e un equilibrio cromatico e luminoso contenuto invece nelle altri fasi di vita dell’hotel».

Capitolo importante è quello relativo al verde, che costituisce l’elemento scenico dell’intero contesto paesaggistico. Durante il restauro sono state integrate molte delle specie dell’epoca. A coordinare i lavori è intervenuta la professoressa Sofia Valori Piazza. A guidare le scelte è stata ancora una volta lo studio del passato e la ricerca storica delle piante presenti alla nascita del giardino. Analisi che ha spinto a eliminare piante, fiori ed erbacee ritenute di successiva introduzione.

Nella sua nuova veste, quindi, il giardino si è liberato di quella vegetazione che interferiva con l’asse principale come le palme nane e l’alloro, mentre le piante di arancio sono state spostate lateralmente. Quelle stesse arance che, come racconta un aneddoto, Pablo Picasso e Jean Cocteau, che qui soggiornarono nel febbraio 1917 mentre si preparavano a mettere in scena il primo balletto Cubista al mondo, raccoglievano dalla finestra.