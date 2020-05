Rinasce il Ponte di Genova Modello per i nuovi progetti

Il sistema di monitoraggio strutturale, con oltre 240 sensori, acquisisce, dunque, in maniera autonoma i dati e confronta i valori acquisiti con parametri di riferimento; consente di monitorare nel tempo l’evoluzione dello stato della struttura e permette al gestore di attuare con celerità azioni ispettive, correttive o migliorative, a fronte di segnalazioni del raggiungimento di valori critici; mette, infine, a disposizione informazioni utili a pianificare le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

«Abbiamo cercato di costruire – sostiene Concialini di Seastema – un viadotto che fosse un punto di riferimento per dimostrare che le tecnologie possono aprire nuovi orizzonti anche nell’ingegneria civile. Quello che abitualmente applichiamo sul navale lo abbiamo utilizzato sul ponte. Si tratta di un’infrastruttura modulare su cui si possono innestare altri elementi. Ad esempio la robotica per l’ispezione della parte inferiore dell’impalcato (che è anche interamente percorribile, al suo interno, dai tecnici manutentori, ndr). La parte esterna del ponte, infatti, è percorsa da rotaie sulle quali verranno poggiati diversi tipi di robot: ci saranno due robot-inspection, progettati per ispezionare la superficie inferiore dell’impalcato, tramite un braccio meccanico che arriva sotto il ponte e un sistema di visione. E poi due robot-wash, progettati per la rimozione del particolato che si deposita sulla superficie dei vetri delle barriere antirumore e dei pannelli fotovoltaici».

Concialini spiega anche che tutti i dati raccolti dai sensori del ponte verranno convogliati «in una piccola centrale di controllo che sarà costruita presso il lato del ponte verso l’aeroporto di Genova. In questo fabbricato ci sarà la parte dei quadri di controllo locali. Un sistema denominato Scada, fornito da Seastema, consente infatti di visualizzare su schermi (come accade nella sala macchine o sul ponte di comando di una nave, ndr) quanto trasmettono i sensori. Tutte le informazioni saranno comunque disponibili non solo nella sala controllo sul territorio ma anche da remoto. Scada permette, inoltre, di rilevare potenziali intrusioni informatiche mirate a compromettere la stabilità del sistema».

Secondo Ceni e Concialini, le tecnologie applicate al nuovo ponte sul torrente Polcevera potranno essere utilizzate, nell’ingegneria civile, in qualsiasi struttura di nuova costruzione. Possibile farlo anche, ma con più difficoltà, su costruzioni già esistenti. «Nel caso di questo ponte – dicono – abbiamo lavorato col progettista Italferr, studiando con attenzione le zone in cui mettere i sensori. E il viadotto sarà monitorato per tutta la sua esistenza. In un’infrastruttura già esistente, invece, si possono inserire sistemi di monitoraggio di questo tipo ma con la consapevolezza che le rilevazioni registrano solo lo stato attuale della struttura, senza avere puntuale contezza della sua storia precedente».