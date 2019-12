Rinascente dona a Roma 3 milioni per riqualificare due vie del centro storico Il progetto riguarda due importanti strade dello shopping (Via del Tritone e via dei Due Macelli). L’ad Cocchini: «Pronti a chiudere un altro anno record» di Chiara Beghelli

Lo store di via del Tritone a Roma

2' di lettura

Rinascente Tritone, la nascita di un mall nel cuore di Roma

Due anni e mezzo dopo l’inaugurazione dell’edificio su via del Tritone, costato 250 milioni di euro, Rinascente investe ancora su Roma, donando 3 milioni per la riqualificazione di due delle strade più importanti del centro storico (e dello shopping): via del Tritone e via dei Due Macelli, le due vie sulle quali il mall da 15mila metri quadrati ha i suoi ingressi.

L’intervento, però, non riguarderà solo le zone prospicienti l’edificio, ma la loro completa estensione: dunque, si riqualificherà un’intera area, lavorando su strade, marciapiedi e mobilità (soprattutto pedonale), che collega i luoghi simbolo della città come Largo Chigi, Piazza Barberini, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. I lavori inizieranno appena concluse le gare di appalto, per terminare entro i primi sei mesi del 2021.

«Questo store appartiene alla città, lo abbiamo pensato come un suo nuovo monumento - ha notato Pierluigi Cocchini, ad del gruppo Rinascente, presentando il progetto all’ultimo piano del negozio - . Appartiene anche ai residenti della città, non solo ai turisti, che in ogni caso prima di noi non avevano a disposizione un mall in città. Qui peraltro offriamo loro un contatto autentico con Roma, un’esperienza molto diversa da quella dei soliti e omogenei duty free».

«I colloqui per avviare questo rpogetto sono iniziati poco meno di due anni fa - ha spiegato Virginia Raggi, sindaca di Roma -, un progetto che punta a riqualificare la zona, ma anche a mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni e comprende anche modifiche alla mobilità. È stato molto complesso, con ostacoli che sono stati superati, ma che testimonia ancora una volta come le partnership fra pubblico e privato funzionino. Come amministrazione, noi le favoriamo».

Rinascente Tritone, intanto, si conferma uno degli store più di successo del gruppo, dal 2011 controllato dalla thailandese Central Retail: «Ci avviamo a chiudere un 2019 da record, di crescita a doppia cifra - spiega Cocchini -. A Tritone taglieremo per la seconda volta il traguardo dei 150 milioni di euro di ricavi, dunque è come se avessimo già raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti per il quarto anno di apertura».