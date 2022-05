Rinascente e Fondazione Humanitas alleate per la salute delle donne

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinascente e Fondazione Humanitas per la ricerca alleate per promuovere la salute, la prevenzione e la scienza al femminile. Per tutto il mese di maggio, il 5% del ricavato dagli acquisti beauty negli store di Milano e Monza sarà donato per finanziare progetti di studio sulle malattie che colpiscono le donne e per sensibilizzare sull’importanza del lavoro portato avanti ogni giorno di scienziate e scienziati per un futuro in salute.



In particolare i proventi finanzieranno Pink Union, il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca lanciato nel 2020 e pensato per sostenere una ricerca specifica in favore della salute della donna. Il progetto, che ha il simbolo del tricolore rosa, rappresenta l'impegno di medici e ricercatori per la cura delle patologie tipiche femminili, ovvero la ricerca di genere e quella sulle malattie autoimmuni con particolare riguardo al ruolo e agli effetti del microbiota sul sistema immunitario e non solo.

Ricerche sviluppate e coordinate da Maria Rescigno, consigliere di Fondazione Humanitas per la Ricerca e Capo del laboratorio di Immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas che insieme al suo team ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio che apre nuovi scenari nella conoscenza del funzionamento di una delle barriere (o interfacce) fra circolo sanguigno e cervello, il plesso coroideo.

Pink Union è nato per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, sottoponendosi a controlli regolari, allo scopo di far comprendere quanto il fattore tempo sia fondamentale per combattere le malattie.

La ricerca di genere e le malattie autoimmuni

Le donne portano, a livello globale, l'80% del carico di sofferenza e malattia. Per due motivi: uno sociale, legato in molti Paesi alla discriminazione e al minor accesso alle cure mediche; l'altro biologico dovuto alla stessa diversità della donna dall'uomo. Da qui l'importanza di sostenere la ricerca e la medicina di genere, che si fanno carico delle differenze e dei problemi legati al sesso.