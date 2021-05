Rinascente investe ancora su Roma. L’ad: «Pronti ad aprire anche in nuove città»

Il rendering del ristorante sul rooftop

Rinascente in arrivo anche altre città?

Il progetto di Piazza Fiume conferma come la pandemia non abbia fermato gli investimenti di Rinascente, che dal 2011 è controllata dal gruppo thailandese Central Retail. Dopo il rinnovamento del negozio di Torino e di Firenze nel 2019, nel 2020 è stataoa eprta la rpima parte di quello di Firenze: «Dopo quasi un anno dal lancio del nostro e-commerce siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e stimiamo di arrivare a generare 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni con questo canale. Abbiamo spostato la warehouse da Milano e Piacenza, e stiamo inserendo anche i brand che mancavano. Ma è soprattutto l’on demand ad aver registrato una crescita esponenziale - aggunge l’ad- : si tratta di un servizio di vendite tramite Whattsapp e WeChat che abbiamo lanciato due anni fa: nel 2019 generava 3 milioni, nel 2020 è arrivato a 13 e ci attendiamo di raggiungere i 30 milioni nel 2021».

E se la pandemia ha tagliato del 40% il fatturato di Rinascente nel 2020, questo non distoglie il gruppo anche dal guardarsi attorno intorno e valutare anche l’apertura di altri negozi: «Roma potrebbe avere il suo terzo negozio Rinascente. E stiamo valutando città come Bologna, Venezia, Napoli, Verona dove non siamo presenti, oltre a un possibile ritorno a Bari. Dobbiamo però trovare la location giusta e affitti adeguati».

Cresce l’offerta di lusso a Roma

Roma, intanto, sta lavorando sull’offerta di indirizzi di lusso, a partire dalle prossime aperture di hotel a cinque stelle (come il Bulgari a Piazza Augusto Imperatore e il primo Six Senses italiano): «Su Roma stiamo portando avanti numerpsi progetti - ha commetato Alessandro Busci, Head Of Fund Management di Prelios Sgr - e in città siamo esposti con la maggior parte dei nostri asset, pari a circa 6,5 miliardi di euro».