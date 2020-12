Rinascente rivela le sue vetrine di Natale. L’ad: «Un dono alle città dove investiamo»

L’interno dello store Tritone a Roma

Il Covid sta assestando gravi colpi anche ai department store statunitensi, già in crisi da tempo, come dimostrano i casi di fallimento di due icone dello shopping come Neiman Marcus, lo scorso maggio, e Barneys, alla fine del 2019. Rinascente, invece, continua a crescere e a investire nel rinnovamento dei suoi negozi: per Firenze, uno store incentrato sull’artigianalità e dove i lavori sono in dirittura d’arrivo, sono stati stanziati 15 milioni di euro; a Torino 60 milioni; a Roma, tre anni dopo l’inaugurazione del mega store Tritone (da 250 milioni di euro) inizieranno a giorni i lavori nel negozio di Piazza Fiume; e a Milano sono stati appena rinnovati il piano della donna e quello della gioielleria. Lo store di Palermo, nello storico palazzo di via Roma e che sembrava in procinto di chiudere, resterà aperto.

«Nel mondo dei department store esistono due modelli - ci spiega Cocchini -, quello americano-canadese e quello europeo: il primo pensa che sia giusto esportare, per esempio, un marchio newyorchese come Macy’s in tutte le città degli Stati Uniti, sottovalutando che se arriva a Huston non avrà un effetto positivo sulla clientela locale. Inoltre puntano tutto sugli sconti, quel “20-30% off”, su merce che comprano dai brand insieme alla possibilità di allestirla come vogliono, anche in modo non coerente con i valori del brand stesso. In Europa, invece, i department store sono palazzi nelle città, edifici che i cittadini hanno come punto di riferimento per tutta la loro vita, e dove i brand hanno la possibilità di allestire il proprio spazio come credono, in virtù del contratto di concessione. Il nostro punto di forza, dunque, è anche che abbiamo più rispetto per i marchi».

L’allestimento del negozio di Catania

Certamente il lusso in generale ha sofferto come mai da dieci anni a questa parte, in questi mesi: «Sì, è quello che abbiamo riscontrato anche noi - prosegue l’ad -, soprattutto perché appunto è mancata la componente dei turisti che lo acquistano. D’altra parte, abbiamo registrato un deciso aumento dello shopping nel reparto casa, che per noi era sempre piuttosto stabile, dunque di stoviglie, complementi di arredo e di design, perché si vuole abbellire la casa, l’ambiente in cui si vive di più».

L’anno sta finendo, si attende con speranza il 2021 e che i vaccini facciano tornare anche i turisti, animati magari, ma non solo loro, dal desiderio di recuperare anche lo shopping perduto. «Saranno colpiti dall’intensità e dalle novità dei nostri negozi - conclude Cocchini-. Intanto, stiamo già iniziando a pensare alle vetrine del prossimo Natale».