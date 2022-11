Rinascente torna ai livelli 2019 un anno prima del previsto

I punti chiave Il business di Rinascente - che ha 9 negozi in 8 città italiane - tornerà vicino ai livelli 2019

Il negozio di Roma Tritone si è ripreso più velocemente degli altri

Quasi 40 milioni di euro sono realizzati con i servizi di shopping online o on demand lanciati con la pandemia

«Il business è tornato a essere molto vicino ai livelli 2019 con un anno di anticipo rispetto al nostro recovery plan. Il negozio di Roma Tritone, poi, chiuderà l’anno oltre i livelli pre Covid». Pierluigi Cocchini è ceo di Rinascente, il department store italiano per eccellenza. L’insegna, che da oltre 10 anni è nel portafoglio di Central Group, nel 2019 fatturava 882,9 milioni di euro e dal 2020 ha vissuto un’importante trasformazione. In parte obbligata dalla pandemia, con le chiusure imposte, e dall’assenza di alcune nazionalità di turisti ; in parte voluta e studiata nei minimi dettagli. Un cambiamento che ha portato un marchio ultracentenario – a suggerire il nome fu Gabriele D’Annunzio, nel 1917 – a essere sempre più omnicanale, a dialogare con un pubblico giovane e a diventare parte sempre più integrante della vita della città, con eventi non prettamente legati al business ma improntati alla grandeur di Rinascente.

Ieri sera avete celebrato i 60 anni di Diabolik con un evento ad alto impatto che simulato proprio un furto nel department store. Come mai questa incursione nel mondo dei fumetti?

Ci abbiamo lavorato due anni. Abbiamo pensato che questo personaggio - un antieroe controverso ma con una sua etica, creato da due donne milanesi - potesse essere nelle corde di Rinascente che vuole proporsi sempre di più come punto di riferimento commerciale, ma anche come luogo dove succedono cose interessanti, che creano allure per la città. Anche se apparentemente non sono legate al nostro business.

Sarà quindi il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno Rinascente e il mondo dell’entertainment?

Direi di sì. È un settore che ci interessa e penso che i nostri visitatori si aspettino questo tipo di intrattenimento. Quello per i 60 anni Diabolik per noi è l’evento del decennio e non escludo possa essere portato in altre sedi, magari a Roma.