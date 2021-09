Rinascita Milano: dopo la design week, è arrivato il momento dell’art week

Sezione Established Master. DENNIS OPPENHEIM, Village Around Piss Lake. 1993. Courtesy Montrasio Arte, Monza / Milan

Ad animare la kermesse, la ricerca della valorizzazione di nuovi dialoghi tra passato e presente, storia e sperimentazione, e la necessità di promuovere nuove forme di comunicazione tra tutti i soggetti protagonisti della fiera milanese. La prima di queste iniziative è stata il progetto editoriale And Flowers / Words che nelle scorse settimane, sui canali digitali della fiera, ha stimolato conversazioni tra personalità del mondo artistico e culturale proprio sul tema della parola poetica. Ora, in continuità con questo percorso, miart presenta Starry Worlds, un'inedita proposta che trae ispirazione da una poesia citata durante una delle conversazioni – For Memory (1981), della poetessa e intellettuale americana Adrienne Rich (1929-2012).

miart ha coinvolto diverse istituzioni cittadine chiedendo agli artisti di condividere versi, citazioni e frammenti di poesie influenti per la loro ricerca e il loro lavoro. Verranno poi raccolte in un'antologia che sarà anche una mappa poetica della città di Milano. Al progetto Starry Worlds sono stati invitati a partecipare alcuni dei principali luoghi della cultura milanesi, dai Chiostri di Sant'Eustorgio con Alessandro Pessoli a Fondazione Pirelli Hangar Bicocca con Neïl Beloufa e Maurizio Cattelan, a Fondazione Prada con Simon Fujiwara, per citarne alcuni.

Sezione Decades. ETTORE COLLA, S.T., 1948. Courtesy Menhir Arte Contemporanea, Milan

E poi agenda alla mano per non perdersi gli appuntamenti della Milano Art Week, dal 13 al 19 settembre, tra inaugurazioni e progetti speciali promossi in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del comune di Milano.

Mostre, performance e personali si terranno ovunque, in sedi istituzionali come nelle fondazioni private. Tra i numerosissimi imperdibili, la mostra di Luisa Lambri. Autoritratto al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, la personale di Anna Maria Borsari. Da qualche punto incerto al Museo del Novecento, il progetto di Fondazione Furla Misfits di Nairy Baghramian alla GAM, la grande mostra di Claude Monet, realizzata in collaborazione con il Museo Marmottan di Parigi, a Palazzo Reale, e poi al Museo del Novecento la retrospettiva su Mario Sironi. Sintesi e Grandiosità, la mostra Somaini in America inaugura invece gli spazi della Fondazione Francesco Somaini Scultore.

Sezione Generations. Wikatoria stool di Martino Gamper UK, 2018. Nilufar Edition . Courtesy Nilufar, Milan.

Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano del valore di 50mila euro destinato a opere d’arte che andranno a implementare la collezione di Fondazione Fiera Milano, ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi, che attualmente si compone di 99 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici differenti. Confermati anche i principali premi: il Premio Herno, in collaborazione con Herno, che assegnerà un riconoscimento di 10mila euro allo stand con il miglior progetto espositivo. Il Premio LCA per Emergent, del valore di 4mila euro, in collaborazione con LCA Studio Legale, destinato alla galleria con la migliore presentazione all’interno della sezione Emergent. Il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte Contemporanea e Giovani Artisti, che prevede l'acquisizione di un'opera di un artista emergente o mid-career da donarsi al Museo del Novecento di Milano. Si rinnova poi la partnership con la Maison Ruinart, che presenterà una selezione delle opere dell’artista britannico David Shrigley.