Rincari del 30% L’industria del panettone argina la crisi

«Abbiamo fatto i conti con il forte aumento dei costi di materie prime alimentari, con i rincari di imballi, logistica ed energia – sottolinea il direttore commerciale, Gianluca Cazzulo – che hanno imposto a tutta la filiera di rivedere i listini con un impatto sul prezzo stimabile in un + 30% sul prodotto industriale ed un + 10% sul super premium». In funzione delle dinamiche inflazionistiche – prosegue – «ci attendiamo un calo di consumi che sarà più evidente nella parte mainstraim del mercato rispetto alla premium, pur nella consapevolezza che il prodotto iconico del Natale non potrà mancare sulle tavole di tutti gli italiani».

Stimare l’esatta entità della domanda all’avvicinarsi delle Festività è stato l’impegno più complesso che le imprese dei dolci da ricorrenza hanno dovuto affrontare nei mesi scorsi per scongiurare l’effetto svendite, dopo il 6 gennaio.

«Abbiamo programmato una campagna produttiva molto prudente, lavorando sugli ordini raccolti quasi di settimana in settimana. Non potevamo permetterci di fare magazzino in un anno così pesante sul fronte dei costi produttivi», racconta Beatrice Dal Colle, ad dell’omonima azienda scaligera, che produce pasticceria, dolci e prodotti da forno. Secondo l’impresa di Colognola ai Colli, che realizza ancora metà del proprio fatturato con la ricorrenza pur essendo stata la prima in provincia a diversificare puntando sui continuativi, però, il consumatore non rinuncerà ai dolci della tradizione. «Magari si andrà meno al ristorante, ma la Festa in casa con i familiari, la tavola imbandita e un fine pasto con pandoro o panettone non si toccano», assicura. Per ricollocare il dolce delle Feste nella sfera del regalo da scambiare, inoltre, Dal Colle propone per il terzo anno una linea premium di offelleria artigianale, disponibile online, nello spaccio aziendale e in punti vendita selezionati con il marchio Villa Boschi, la villa veneta di proprietà della famiglia a Isola della Scala.

Infine a San Giovanni Lupatoto, dove ha sede Melegatti, altro brand iconico del Natale, le attese per le Feste sono simili. «Questa stagione natalizia si attesterà sul valore economico del 2021, per far fronte alle esigenze dei consumatori, abbiamo creato collaborazioni con grandi aziende storiche italiane, come Liquirizia Amarelli», annuncia l’amministratore delegato Giacomo Spezzapria.