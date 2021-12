«Rincari fino al 15% per le bottiglie d’acqua o le imprese chiudono»

Che aumento di prezzo chiedete dunque al consumatore, per una bottiglia di acqua minerale?

Noi non chiediamo un aumento, ma un adeguamento. E lo chiediamo compreso tra il 10 e il 15% del prezzo. Considerato che nei negozi discount, in media, una bottiglia di minerale costa dieci centesimi, l’aumento che domandiamo è di 1 o 2 centesimi. Senza questo adeguamento dei prezzi, oltre a rischiare di non rifornire il mercato, l’anno prossimo saremo costretti a tagliare gli investimenti, compresi quelli nella sostenibilità. Senza un aumento dei prezzi al consumo, saremo costretti a bloccare anche gli investimenti in capacità produttiva, e questo potrebbe avere delle ripercussioni sull’occupazione. Oggi il comparto dà lavoro a 45mila persone, in particolare nelle aree meno industrializzate del Paese, dove trovare un’alternativa di impiego spesso è impossibile.

Finora nessun produttore d’acqua è riuscito ad aumentare i prezzi?

Non mi risulta. Nessuno è riuscito a spuntare qualcosa nelle trattative con la Gdo. Troviamo un muro. I grandi supermercati dicono: l’inflazione è al 4%, perché ci chiedete il 10% di aumento? Peccato che l’inflazione puntuale nel nostro settore è già superiore al 10%. Già oggi noi paghiamo oltre il 10% in più per le materie prime e l’energia: ora che questi aumenti si riverberano sul dato nazionale dell’inflazione è chiaro che ci vuole del tempo. Ma noi questi aumenti li paghiamo già.

Alcuni comparti dell’industria alimentare, per esempio l’ortofrutta, chiedono di entrare nel merito dei singoli prodotti e di valutare, settore per settore, dove è indispensabile aumentare i prezzi al consumo e dove no. Siete d’accordo?