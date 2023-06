Rincorsa all’efficienza energetica: aumenta il ritmo degli investimenti

Fotovoltaico ed efficienza energetica

Il terzo punto citato da Boga è quello che deve spingere a una riflessione: «Imprese e famiglie sono molto attratte dal fotovoltaico, ma non è detto che un aumento del volume degli investimenti e delle installazioni in rinnovabili si traduca in un miglioramento dell’efficienza energetica. L’adozione della tecnologia pulita deve andare di pari passo con la gestione, il monitoraggio e la previsione dei consumi, oggi possibile grazie all’intelligenza artificiale. Nel report si parla di «paradosso di Jevons», secondo cui i miglioramenti tecnologici, se non correttamente monitorati e gestiti, possono far aumentare, anziché diminuire, i consumi.

Il settore civile, terziario e residenziale, cuba il 65% dei consumi totali di energia: la chiave per decarbonizzare l’Italia è qui. Boga sottolinea che il comparto è più arretrato di quello industriale.

La vetustà del parco edilizio italiano rallenta anche l’implementazione dei sistemi di gestione intelligente perché manca la base che possa supportarli, ovvero la connettività. Gli smart building, soprattutto nel campo residenziale, sono ancora l’eccezione. Lo strumento più efficiente per agire sull’efficientamento degli edifici è la pompa di calore, che per teleriscaldare utilizza l’aria dell’ambiente esterno. In questo caso, l’Italia rappresenta un esempio virtuoso in Europa, seconda solo alla Francia per vendita di unità, secondo il report Irena «Heat Pumps Costs Markets 2022».

Spostando l’attenzione sulle imprese, sono stati fatti importanti passi avanti verso l’efficientamento dei consumi, attraverso l’utilizzo di tecnologie mature e modifiche impiantistiche sul processo, ma pesa la mancanza di consapevolezza delle Pmi.

Nelle grandi imprese manifatturiere l’importanza dei sistemi di gestione dell’energia (Ems) è chiara: le 250 aziende coinvolte nel sondaggio di Energy & Strategy hanno segnalato un aumento degli investimenti di oltre il 22 per cento.