Rinnovabili, in arrivo 39 centrali eoliche nel mare davanti alle nostre spiagge. Ecco dove

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Sul battello da lavoro Vortex, oceano Atlantico al largo del Portogallo, 41°41’11.2”N 9°03’52.1”W. Il battello ormeggia all’acciaio verniciato giallissimo di una delle tre colossali torri eoliche galleggianti Vestas da 8,4 megawatt della EdP Renováveis , la società delle rinnovabili della portoghese Energias de Portugal. Il fondale è 92,5 metri, quella profondità alla quale non conviene piantare il pilone sul fondo e si preferisce l’incostanza dell’impianto galleggiante. A levante sul filo dell’orizzonte fra le nuvole traspaiono le montagne di Viana do Castelo.

Qui finalmente sull’onda lunga dell’Atlantico tocco con mano — in senso non di metafora; è il tocco dei polpastrelli sulla vernice gialla resa adesiva dalla salsedine — che cos’è l’eolico offshore di cui si parla alla Cop26 di Glasgow sul clima e per il quale in Italia ci sono 39 progetti in lista d’attesa e ancora zero realizzazioni. Se venissero realizzati tutti, sarebbero 17mila megawatt, centinaia di eliche al largo delle coste di Romagna, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana per dare all’Italia energia senza produrre fumo.

I numeri in Italia e in Europa

Fino al 31 agosto Terna , la Spa dell’alta tensione, aveva censito l’improbabile lunghissimo elenco delle 39 richieste di investitori che chiedono di connettere alla rete di alta tensione progetti futuri pari a complessivi 17mila megawatt di centrali eoliche da posare in mezzo al mare. Alcune sottocosta, con il pilone ben piantato nel fondo, e altre galleggianti.

Loading...

Nelle righe qui sopra ho scritto “improbabile lunghissimo elenco”, e l’improbabilità è data dal fatto che sono molti gli annunci ma in Italia non esiste ancora nessuna centrale eolica in mare. Tutte 39 sono ancora sulla carta — mi correggo, sono sulla carta tutte 39 meno una, quella in realizzazione addosso alla spiaggia di Taranto , nel cui porto sono distesi piloni ed eliche già pronti da montare.

Per certi versi, la generosità di progetti ricorda quei 15 rigassificatori del metano liquido che erano stati proposti una quindicina di anni fa: alla fine, di tanti progetti sono diventati veri due soli di essi, cioè l’Adriatic Lng al largo del delta del Po e l’Olt nel mare di Livorno.

Sui mari europei roteano già eliche per complessivi 12mila megawatt, con gli obiettivi di 60mila megawatt per il 2030 e 300mila per il 2050, investimenti stimabili per 800 miliardi di euro.