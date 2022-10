Rinnovabili, la Basilicata finanzia gli impianti per le case non metanizzate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Contributi fino a cinquemila euro (elevabili fino a diecimila euro in casi particolari) per dotare di un impianto a energia rinnovabile le abitazioni non ancora raggiunte dalla rete del gas metano. Potranno riceverli i cittadini della Basilicata che risponderanno al bando cui sta lavorando la Regione.

La Giunta ha appena approvato le linee guida per l'avviso. Il bando sarà rivolto alle persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno essere proprietarie di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, quindi niente seconde case. Altre condizioni base: gli immobili dovranno ovviamente essere ubicati sul territorio regionale, non essere allacciati alla rete metano e essere regolarmente censiti.

Notevole la dotazione finanziaria stanziata a monte dell'operazione. In totale saranno a disposizione 90 milioni di euro: 10 milioni per il 2022, 40 milioni per il 2023 e altrettanti per il 2024. La Regione spiega che la procedura di presentazione delle domande sarà "a sportello". Questo vuol dire che le istanze verranno istruite in ordine di presentazione e finanziate nei limiti della dotazione finanziaria prevista, dunque fino all'esaurimento delle risorse.

Meglio dunque non perdere tempo. Anche perché il contributo potrà coprire fino al 100% della spesa prevista per la l'installazione dell'impianto con un tetto di cinquemila euro (Iva inclusa), innalzabile fino a diecimila euro sulla base di condizioni specifiche che saranno dettagliate nell'avviso. Rientrano tra le spese finanziabili con il bonus l'acquisto, l'installazione e la connessione degli impianti, comprese le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative.

L'accesso al contributo sarà riservato ai beneficiari che intendano eseguire uno o più dei seguenti interventi: fotovoltaico o micro-eolico, sistemi di accumulo abbinati ad impianto fotovoltaico, collettori solari per la produzione di energia termica, pompe di calore.