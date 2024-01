Rinnovabili, crescita record. Birol (Aie): «Il mondo lo deve anche alla Cina»

Il settore potrebbe tuttavia crescere ancora più rapidamente, se non fosse per i molti ostacoli che tuttora lo frenano: dalle lungaggini autorizzative all’inadeguatezza delle reti, che rallenta la connessione dei nuovi impianti, provocando (anche in Europa e in Nord America) ritardi che si misurano addirittura in anni.

L’Aie nel rapporto segnala che nel mondo sono fermi “in coda”, in attesa di connessione,impianti solari ed eolici per oltre 3mila Gigawatt, di cui circa la metà in stadio avanzato di sviluppo: «abbastanza per quasi raddoppiare l’attuale capacità installata».Gli investimenti nelle reti,raccomanda l’Agenzia, «dovrebbero raddoppiare, superando 600 miliardi l’anno entro il 2030».

Inoltre, per ovviare all’intermittenza dell’energia da sole e vento, bisognerebbe investire di più in sistemi di stoccaggio: unica soluzione per aumentare l’utilizzo e non solo la capacità di generazione delle fonti “green”, garantendo un minore ricorso ai combustibili fossili.

Nel rapporto Aie si leggono previsioni molto ottimiste sulla penetrazione delle rinnovabili: nello scenario base la capacità globale crescerà di 3.700 GW nel periodo 2023-2028, solare ed eolico supereranno l’idroelettrico quest’anno, la generazione da carbone il prossimo e quella nucleare entro il 2026. Nel 2028, si legge, la quota di generazione sarà al 25% a livello globale, il doppio rispetto a oggi.

Già adesso, stima l’Agenzia, il 96% dei nuovi impianti fotovoltaici ed eolici onshore (utility scale) ha costi di generazione più bassi delle nuove centrali a gas o a carbone. Tre quarti sono più competitivi delle centrali a fossili esistenti.