Rinnovabili, crowdfunding per realizzare un parco eolico in provincia di Avellino

È ora aperta a tutti gli investitori italiani la campagna di crowdfunding per la realizzazione del Parco Eolico Casalbore, in provincia di Avellino. La raccolta fondi, partita in esclusiva il 5 settembre per gli abitanti del Comune irpino e di alcuni tra quelli limitrofi, oltre che per i residenti a Benevento, è promossa dalla piattaforma di lending crowdfunding ambientale ed energetico Ener2Crowd per conto della società portoghese EDP Renewables (Edpr) e interessa l’area dell’Appenino campano, a cavallo tra Sannio e Irpinia, che si caratterizza per una importante presenza di impianti eolici.

La zona del vento

Qui, secondo stime Ener2Crowd, si trova il 16% degli aerogeneratori di energia eolica istallati in Italia, il 25% della produzione dell'intero Mezzogiorno. In particolare, la provincia di Benevento vanta parchi eolici per oltre 800 MW di potenza installata.

L'intera regione si colloca tra le prime in Italia per potenza installata: 3.205 MW con un valore medio di 54,7 kW ogni 100 abitanti. Con l'eolico che pesa per il 54,4% del totale, seguito dal fotovoltaico al 27,4%, l'idroelettrico al 10,9% e le bioenergie al 7,4 per cento.

Parco Eolico Casalbore: tutti i dati sulla campagna

Il progetto promosso da Edpr punta alla realizzazione di un parco eolico composto da 6 turbine con una capacità totale di 28,8 MW, per una produzione annua pari a 65.000 MWh, capace di rispondere alla domanda energetica di 22 mila famiglie.

Per i residenti a Casalbore e nei Comuni limitrofi è stata aperta una finestra di investimento in esclusiva, chiusa lo scorso 25 settembre, con tassi di interesse pari al 6% per gli abitanti della cittadina irpina, del 5% per quelli delle aree vicine (Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio la Molara, Montefalcone Val Fortore, Apice, Sant’Arcangelo Trimonte, Molinara, Foiano Val Fortore e Paduli) e del 4,5% per i residenti nel Comune di Benevento. È proprio quest’ultimo il tasso di interesse previsto per tutti gli investitori italiani che dal 26 settembre al 31 ottobre hanno accesso alla campagna.