Rinnovabili, digitale, filiera corta: dove si investe

«Il costo dell’energia è il tema del momento. Lo dice il 70% delle imprese nostre clienti. Seguito dai rincari sulle materie prime, da quelli sul trasporto e dalla sostenibilità finanziaria del debito, con i tassi tornati a salire». Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo, mette in fila le priorità delle aziende del territorio.

Quali strumenti state mettendo in campo per sostenerle in tempi di crisi energetica?

Ci muoviamo lungo due filoni operativi: uno emergenziale, che usa gli strumenti, introdotti con la pandemia, delle moratorie e dell’allungamento dei finanziamenti, a cui abbiamo aggiunto la possibilità per le imprese di rateizzare l’eccesso di oneri da costo energetico. Un secondo, già in corso, strutturale: finanziamo investimenti volti ad aumentare l’indipendenza energetica e accrescere l’uso di fonti di energia rinnovabile. Il gruppo ha già messo complessivamente in campo 30 miliardi, di cui 12 per fronteggiare la crisi energetica.

La crisi ha acuito la sensibilità sul tema delle rinnovabili?

Nel 2022, dei finanziamenti sul medio-lungo termine erogati a Milano, Monza e Brianza, il 25-27% è destinato alle rinnovabili. Una quota che diventerà del 40-45% nel 2023. Si tratta di territori che già hanno mostrato una buona attitudine: la provincia di Monza e Brianza nel 2021 aveva poco meno di 11mila impianti per l’energia rinnovabile, soprattutto fotovoltaici: il 12% in più sul 2020, l’8,5% in più per megawatt. Numeri migliori della media nazionale che nello stesso periodo ha visto una crescita dell’8,6% per numero di impianti e del 4,4% per capacità. Del resto, osserviamo che questi investimenti in 3 anni hanno la capacità di generare una crescita di fatturato del 7 per cento.