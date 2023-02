Rinnovabili, finanziamento Bei da 50 milioni per impianti in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un finanziamento da 50 milioni di euro alla società torinese Asja Ambiente Italia per cofinanziare la costruzione di nove impianti fotovoltaici ed eolici in Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia. Dovranno essere operativi entro il 2027 e avranno una capacità totale di 238 MWp, generando complessivamente circa 460 GWh di energia all’anno.

Progetto da 250 milioni

Il prestito della Bei si inserisce in un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro per la costruzione, nello specifico, di due parchi eolici in Basilicata e Campania, del repowering di un parco eolico in Sicilia, e di sei progetti fotovoltaici situati in Basilicata, Sicilia e Sardegna. Il finanziamento della Bei è sostenuto da una garanzia di InvestEU, il programma di investimenti dell'Unione Europea che mira ad attivare investimenti per 272 miliardi entro il 2027 di euro grazie a una garanzia iniziale da 26,2 miliardi.

Verso la transizione

«Operazioni come quella firmata con Asja dimostrano il forte impegno della Bei a favore della produzione di energia rinnovabile per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e agli obiettivi del Green Deal», ha commentato la vicepresidente dell’istituto Gelsomina Vigliotti: «La Bei, in qualità di banca del clima dell'Unione Europea, affianca il piano RepowerEU della Commissione, impegnandosi ad investire 30 miliardi aggiuntivi nei prossimi cinque anni con l'obiettivo di attivare investimenti per oltre 115 miliardi per promuovere la transizione energetica e porre fine alla dipendenza europea dai combustibili fossili russi».

Il Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha aggiunto: «Accelerare la transizione verde in tutta Europa è una priorità assoluta. Questo progetto è un eccellente esempio del potenziale di InvestEU per accelerare la nostra transizione verde. Sono lieto che, con questo accordo, InvestEU contribuirà a sfruttare il vento e il sole in Basilicata, Sardegna e Sicilia per fornire energia pulita e rinnovabile a migliaia di famiglie in Italia».

5 milioni di CO2 in meno

Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja Ambiente Italia, ha sottolineato: «Asja potrà costruire e gestire nuovi impianti rinnovabili con soluzioni tecnologiche sempre più sostenibili. Grazie al finanziamento della Bei, realizzeremo nuovi impianti eolici e fotovoltaici che ci permetteranno di produrre il fabbisogno di 190mila famiglie equivalenti ogni anno e di evitare la dispersione in atmosfera di cinque milioni di tonnellate di CO2 nei prossimi 20 anni».