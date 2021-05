Rinnovabili flop. Deserta la gara Gse, assegnato solo il 12% degli incentivi

4' di lettura

Rinnovabili sempre peggio. Mentre a parole tutti propugnano le fonti rinnovabili d’energia, il quinto bando del Gse (Gestore dei servizi energetici) per assegnare incentivi a centrali elettriche pulite per 2.461 megawatt di potenza è andato peggio perfino del drammatico quarto bando e ha attributo aiuti ad appena 297,7 megawatt di richieste.

Assegnato appena il 12% dell’offerta.

Il problema non è nelle aste del Gse. Il problema è che le autorizzazioni per gli impianti alimentati da energie rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico, biometano e così via) sono lentissime e spesso non arrivano, contestate dai comitati di ambientalisti per la tutela del paesaggio e dell’habitat.

Sollecitano interventi per sbloccare la situazione gli industriali eolici aderenti all’Anev.

Però se non decollano gli incentivi marciano bene i Ppa, cioè gli accordi diretti fra produttore rinnovabile e consumatore di corrente, come quelli della Solvay con Falck e quella della Axpo. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha annunciato per l’estate l’atteso decreto Fer2 per le fonti elettriche rinnovabili.

Il drammatico quinto bando

Di mese in mese, le aste per assegnare gli incentivi alle rinnovabili sono sempre più deserte. Il risultato del quinto bando ha visto svaporare l’88% delle offerte per incentivi alle rinnovabili, mentre il bando precedente aveva allocato un già modesto 25% di offerte di incentivi a solare, eolico e altre tecnologie rinnovabili.

Tra i motivi dell’abbandono c’è il fatto, come ha spiegato più volte Agostino Re Rebaudengo presidente di Elettricità Futura, che molti impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, di biometano e così via non riescono a superare il blocco delle autorizzazioni, il no dei comitati nimby, i linciaggi sui giornali locali, le titubanze dei sindaci. Tutti vogliono le rinnovabili ma no n a casa loro.

C’è già un commento, quello del senatore leghista Paolo Arrigoni: «A fronte di una palese inefficienza autorizzativa per gli impianti, non basta parlare di decreto Semplificazioni ma occorre vararlo con urgenza e con misure efficaci», commenta Arrigoni. «È evidente che non sia possibile continuare in questo modo e che a meno di un intervento radicale ed efficace del nuovo decreto dovremo rassegnarci a dire addio agli obiettivi sulle rinnovabili della transizione energetica. Ricordo infatti che per adeguarsi ai nuovi target di decarbonizzazione europei entro il 2030 l'Italia dovrà installare circa 70 nuovi GW di capacità. Gli operatori che vogliono investire chiedono inoltre certezze».

Corrono i contratti diretti: Axpo, Canadian , Solvay, Falck

Se non si sbloccano gli investimenti in energia pulita, nel frattempo procedono i contratti di fornitura diretta fra produttori e grandi consumatori, Axpo Italia e Canadian Solar hanno firmato un long term power purchase agreement (Ppa) per l'acquisto dell'energia prodotta da due impianti in via di sviluppo con una capacità complessiva pari a 12 megawatt fotovoltaici tra Ragusa ed Enna, in Sicilia.