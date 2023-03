Rinnovabili, sono 21.378 le imprese del settore in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 21.378 le imprese che operano nel campo delle rinnovabili nel nostro Paese. Il numero emerge da Filiere del futuro: rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia: primo studio sul settore, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group in collaborazione con le principali associazioni del comparto, e presentato alla fiera dell’energia K.ey di Rimini.

«Abbiamo analizzato le visure camerali e i bilanci delle società per capire non solo chi è iscritto ad associazioni che si occupano di rinnovabili ma anche chi prevede tra le proprie finalità sociali di operare in questo campo», ha spiegato il presidente di Symbola Ermete Realacci: «È un numero sottostimato: mancano le aziende individuali e dell’agricoltura».

Lombardia al primo posto

Guardando alla distribuzione sul territorio, la Lombardia raccoglie il maggior numero di imprese: 3.778 (17,7% del totale), seguita da Lazio con 2.446 (10,5%) e Veneto con 1.995 (9,3%). A livello provinciale Roma è al primo posto con 1.735 (8,1% del totale nazionale): un risultato fortemente condizionato dalle attività di installazione. Seguono Milano con 1.510 (7,1%), Napoli con 833 (3,9%), Torino con 659 (3,1%) e Brescia con 542 (2,5%). Guardando al segmento manifatturiero legato allo sviluppo di prodotti, componenti e macchinari emerge, Milano svetta con 116 imprese, seguita da Brescia con 108, Vicenza con 101, Padova con 84 e Treviso con 79.

Il peso della manutenzione

Sono legate all’attività di installazione e manutenzione il 44,1% di queste aziende, il commercio ne comprende il 14,1%, la manifattura l’11,2%, la produzione e distribuzione energia il 7,2%, le attività di consulenza, collaudo e monitoraggio il 7,1%. Un tessuto di imprese distribuito sul territorio in tutti i segmenti della filiera, dove emergono esperienze di rilievo come la più grande gigafactory d'Europa per la produzione di moduli fotovoltaici (3 GW all'anno) di Enel che sarà attiva dal 2024 a Catania.

La fotografia mette a fuoco un settore cruciale per la transizione verde cominciata nel nostro Paese e che ora sta ricevendo un’accelerazione grazie anche ai fondi del Pnrr in vista della carbon neutrality del 2050 e dei target europei del 70% di energia pulita entro il 2030. Senza contare il ruolo nella partita dell’indipendenza energetica dell’Italia diventato più urgente dopo la guerra in Ucraina.