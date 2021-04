Rinnovata la certificazione LEED Platinum per la sede IFAD di Roma

2' di lettura

il Green Building Council Europe (GBC) ha confermato il rinnovo della certificazione LEED Platinum per l'immobile sito a Roma in via Paolo di Dono 44, di proprietà del Fondo Cristoforo gestito da Prelios SGR e condotto in locazione da IFAD - International Fund for

Agricultural Development, un istituto finanziario internazionale e agenzia specializzata delle Nazioni Unite che combatte la povertà e la fame nelle zone rurali dei paesi in via di sviluppo.

L'immobile è costituito da un fabbricato cielo-terra a destinazione uffici mono tenant, che si sviluppa su otto piani fuori terra e due piani interrati, per una superficie lorda complessiva superiore ai 46.000 metri quadrati.

Il fabbricato ha ottenuto la certificazione LEED Gold nel 2010 a seguito della ristrutturazione, e, nel 2015, la certificazione LEED Platinum. La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è stata ora confermata al massimo livello Platinum per ulteriori cinque anni.

“Il rinnovo della certificazione LEED Platinum è una conferma di come per Prelios SGR sia capace di distinguersi, con un ruolo di leadership di mercato, nel rinnovo e valorizzazione di edifici riducendo l'impattosull'ambiente, dando priorità alla sostenibilità, migliorando lo standard di vita dei propri tenant e degli abitanti,conciliando il tutto con le esigenze degli Investitori” dichiara Patrick Del Bigio, CEO di Prelios SGR.

“L'obiettivo di Prelios SGR per il presente e il futuro è quello di generare, misurare, monitorare e implementare prestazioni sostenibili, economiche e sociali di lungo termine. La nostra azione si sviluppa attraverso precisi indicatori chiave in termini ESG, come riduzioni di consumo di energia e incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, e una parallela riduzione dei consumi idrici, muovendosi sempre più verso standard NearlyZero Energy Consumption Building”.