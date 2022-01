Rinnovi patenti e revisioni auto: ecco il nuovo calendario

Per circolare sul territorio della Ue e in quello See (Spazio economico europeo) valgono invece i regolamenti Ue 2020/698 e 2021/267, che disponevano proroghe ormai scadute. Tranne una: i 10 mesi a disposizione di chi ha un documento con scadenza nel periodo 1° aprile-giugno 2021. Bisogna però chiedere conferma prima di partire, perché i singoli Stati possono emanare disposizioni diverse.

Revisioni

La regola generale per i mezzi leggeri (auto, moto e ciclomotori) è che la prima revisione va effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione e le successive due anni dopo la precedente. Per gli altri veicoli, in sintesi, la revisione è annuale. In tutti i casi, si è in regola fino all’ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza. A questo regime ordinario si è ormai tornati per la maggior parte del parco circolante: le proroghe per l’emergenza Covid rimaste in vigore sono ormai poche.

Il 31 gennaio scade quella per chi aveva il termine originario fissato a marzo 2021. Entro il 28 febbraio tocca a chi aveva la scadenza normale ad aprile 2021, entro il 31 marzo a chi l’aveva a maggio 2021 ed entro il 30 aprile a chi l’aveva a giugno 2021. Nessuna proroga per chi ha scadenze originarie da luglio 2021 in poi. I rinvii sono previsti dai regolamenti europei e quindi danno la possibilità di circolare in tutta la Ue e il See.

Riguardo alle altre operazioni tecniche sui veicoli, le proroghe ancora attive sono quelle legate alla cessazione dello stato di emergenza, quindi scadono il 29 giugno e sono relative a termini originariamente fissati fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 . Riguardano la sostituzione o riqualificazione delle bombole degli impianti di alimentazione a metano, le prove di tenuta ed efficienza delle cisterne dovute ogni tre o se anni e il documento di approvazione tecnica dei veicoli frigorifero (regime Atp).