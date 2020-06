Rinnovi contrattuali, 8 lavoratori su 10 in attesa nel privato

La piattaforma unitaria dei tessili

Un’altra vertenza aperta riguarda 400mila addetti delle 46mila aziende del settore tessile, abbigliamento, moda con il contratto scaduto a fine marzo. Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno approvato una piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale per il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2023 . La richiesta economica dei sindacati è di ottenere aumenti di 115 euro medi sui minimi tabellari, con la trasformazione dell'elemento di garanzia retributiva in elemento perequativo con l'innalzamento economico - dagli attuali euro 300 ai 450 euro annui - in tutte le imprese che non esercitano la contrattazione di 2° livello. I sindacati chiedono anche di incrementare il contributo aziendale per la previdenza complementare Previmoda e di promuovere l'iscrizione al fondo con informazioni periodiche da dare ai non iscritti.



In attesa del rinnovo dalla scuola alla sanità

Scaduti anche i contratti per 3,2 milioni di dipendenti pubblici, che attendono si apra la tornata contrattuale 2019-2021 . In particolare nella scuola, ovvero nel comparto Istruzione e ricerca che interessa 1,2 milioni di lavoratori, il negoziato è fermo e l’impegno preso dal precedente ministro ad un riconoscimento economico a tre cifre rimane solo sulla carta, in assenza di sufficienti risorse. Nella sanità per la tornata contrattuale 2016-2018 con l’intesa dello scorso dicembre circa 130mila medici, veterinari e dirigenti professionisti del Ssn hanno avuto riconosciuto un incremento lordo di 125 euro al mese sullo stipendio base e ulteriori 75 euro sulla parte accessoria del salario, pari a un incremento a regime. del 3,48%. Anche per i 500mila dipendenti del Ssn l’ultimo contratto copre il triennio 2016-2018, mentre nella Sanità Privata i 100mila lavoratori da 14 anni attendevano il rinnovo del contratto, firmato lo scorso 10 giugno dopo una lunghissima trattativa, tra Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl con Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari): riguarda il triennio passato (2016-2018) prevedendo un incremento medio mensile di 154 euro e un'una tantum di mille euro erogata in due tranche.