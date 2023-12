Rinviata al 1° luglio la plastic tax sul consumo dei monouso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Slitta dal 1°gennaio al 1°luglio 2024 la data in cui la plastic tax diventerà obbligatoria in Italia. Il differimento del termine iniziale è previsto dal comma 44, lettera a) e lettera b), dell’unico articolo che compone il maxi emendamento sostitutivo del disegno di legge di Bilancio 2024, approvato dal Senato il 22 dicembre e ora all’esame della Camera.

La plastic tax è l’imposta sui manufatti in plastica monouso introdotta dall’articolo 1, commi 634 e 658 della legge 30 dicembre 2019 n 160 (legge di Bilancio 2020) e ora . Colpisce il consumo dei Macsi (i manufatti in plastica con singolo impiego) realizzati usando, anche parzialmente, materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce.

I Macsi oggetto della tassa

Sono i contenitori e gli imballaggi monouso (ad esempio, i contenitori del latte in tetrapak, le bottiglie, gli imballaggi in polistirolo a protezione di Tv e computer, le preforme). La legge di Bilancio 2021 (178/2020) ha, infatti, incluso tra i manufatti monouso anche le preforme.

Sono esclusi dalla tassazione, invece, i Macsi compostabili (cioè conformi alla norma Uni En 13432:2002), i dispositivi medici classificati tali dall’apposita Commissione unica – legge 289/2002, articolo 57 – e i contenitori di preparati medicinali.

La disciplina attuativa della plastic tax è rimessa a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ancora adottato.

Il valore fisso dell’imposta plastic tax è pari a 0,45 euro per chilo di materia plastica contenuta nei Macsi. L’imposta si radica nella direttiva 2019/904/Ue sulla riduzione della plastica ed è prevista a carico di produttori, importatori e consumatori di Macsi.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- per omesso pagamento dell’imposta, la sanzione amministrativa va dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;

- per il ritardato pagamento dell’imposta, la sanzione amministrativa è pari al 30 % dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250 euro;

- per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, la sanzione amministrativa va da 250 a 2.500 euro.

La plastica conosce anche una tassazione europea dove è prevista come una «risorsa propria» della Ue, quindi finanzia apposte poste di bilancio europeo.

Imballaggi non riciclati

La decisione 2020/2053/Ue ha introdotto un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati prodotti in ogni Stato membro: 0,80 euro al chilo. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica è dato dalla differenza tra il peso di quelli prodotti durante l’anno in uno Stato membro e il peso di quelli riciclati nello stesso periodo. Per evitare effetti recessivi è prevista una riduzione annua forfettaria del contributo che, per l’Italia, è pari a 184 milioni di euro.

Il regolamento 2021/770/Ue individua le modalità di calcolo dell’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati e la procedura di messa a disposizione della risorsa.