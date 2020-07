Rinviato l’aumento Iva sulle barche a noleggio ma spunta quello sul leasing

«Tuttavia - afferma il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi - la medesima disposizione contiene una nuova fuga in avanti, con l’estensione anche al leasing nautico, adottata unilateralmente, in via d’urgenza e con un decreto legge, del nuovo meccanismo di calcolo previsto per il noleggio».



Colpo al leasing

Il leasing, prosegue Cecchi, «rappresenta lo strumento con cui il nostro comparto industriale realizza oltre il 90% del proprio fatturato. Così, appena messo a riparo il segmento del noleggio da una grave distorsione del mercato, rischiamo di creare una situazione analoga per quanto riguarda la compravendita di unità da diporto, settore in cui l’Italia ha la leadership mondiale».



Sia per il charter che per il leasing, afferma Cecchi, «si tratta di norme che favoriscono la fuga delle imprese dall’Italia e, più in generale, dall’Europa, e danneggiano gravemente innanzitutto l’erario nazionale».



In questo modo, conclude, «il Governo si muove a corrente alternata, mentre abbiamo bisogno di una visione e di una politica industriale per il settore. Per questo sono nuovamente a richiedere un incontro al ministro dell'Economia, Gualtieri, e al direttore dell'Agenzia delle entrate, Ruffini».